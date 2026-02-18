Рейтинг@Mail.ru
Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
Президент РФ Владимир Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, но не в ущерб самим объектам. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, но не в ущерб самим объектам. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.Путин призвал в данном вопросе действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утвержденной в конце прошлого года.Российский лидер также указал на необходимость дать вторую жизнь старинным зданиям, создавать в них музеи, просветительские образовательные центры, галереи, гостиницы.Он подчеркнул, что у Агентства стратегических инициатив есть опыт поддержки подобных проектов с участием предпринимателей и "Дома.РФ".
Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить

Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия в России

23:21 18.02.2026 (обновлено: 23:25 18.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, но не в ущерб самим объектам. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
"Речь в том, чтобы не в ущерб, конечно, объектам культурного наследия существенно сократить сроки строительных работ по их восстановлению", - приводит слова президента РИА Новости.
Путин призвал в данном вопросе действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утвержденной в конце прошлого года.
Российский лидер также указал на необходимость дать вторую жизнь старинным зданиям, создавать в них музеи, просветительские образовательные центры, галереи, гостиницы.
Он подчеркнул, что у Агентства стратегических инициатив есть опыт поддержки подобных проектов с участием предпринимателей и "Дома.РФ".
