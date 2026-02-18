https://crimea.ria.ru/20260218/putin-sroki-vosstanovleniya-obektov-kulturnogo-naslediya-nuzhno-sokratit-1153325105.html

Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, но не в ущерб самим объектам. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.Путин призвал в данном вопросе действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утвержденной в конце прошлого года.Российский лидер также указал на необходимость дать вторую жизнь старинным зданиям, создавать в них музеи, просветительские образовательные центры, галереи, гостиницы.Он подчеркнул, что у Агентства стратегических инициатив есть опыт поддержки подобных проектов с участием предпринимателей и "Дома.РФ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние КрымаСохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в ГаспреВ Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости

