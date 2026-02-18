Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/putin-poruchil-obespechit-kachestvo-medpomoschi-i-povysit-zarplaty-vracham--1153320190.html
Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам
Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T19:04
2026-02-18T19:08
владимир путин (политик)
россия
здравоохранение в россии
новости
медицина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076539_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fcabb9596789cff76bde9fd93a8394f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Об этом он заявил во время открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.Путин также рассказал о реализации масштабного проекта модернизации первичного звена здравоохранения.Он также обратил внимание на эффективность цифровых технологий и отметил необходимость слаженной работы власти и учреждений здравоохранения."Повторю, что такие цифровые технологии требуют дальнейшего развития и более широкого применения. В решении обозначенных задач рассчитываю на эффективные и слаженные действия всех уровней власти, на ответственную работу наших отечественных, ориентированных на максимальный результат учреждений, на запросы и оценки граждан", – сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицитаКрымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечениемВ России запатентован уникальный метод лечения позвоночника
https://crimea.ria.ru/20260218/vrachi-v-rossii-vpervye-proveli-operatsii-po-korrektsii-ozhireniya-podrostkam-1153298186.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076539_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7263608db5279cc3706db01d0dfd5eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, здравоохранение в россии, новости, медицина, общество
Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам

Путин поручил повысить зарплаты врачам и обеспечить доступность медпомощи в России

19:04 18.02.2026 (обновлено: 19:08 18.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской
В Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Об этом он заявил во время открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции.
"Совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки, обучение новым компетенциям на базе современных достижений науки и медицинской техники. Активнее внедрять в отрасль передовые платформенные и цифровые технологии", – заявил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.
Путин также рассказал о реализации масштабного проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

"В общей сложности было построено более 6,1 тысяч медицинских объектов, оказывающих первичную помощь. В том числе фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в сельской местности, в отдаленных городах и поселках. Еще свыше 7,8 тысяч медицинских объектов были капитально отремонтированы. В целом по России закуплено более 225 тысяч единиц медицинского оборудования и более 20,4 тысячи единиц специализированного автотранспорта", – перечислил президент.

Он также обратил внимание на эффективность цифровых технологий и отметил необходимость слаженной работы власти и учреждений здравоохранения.
"Повторю, что такие цифровые технологии требуют дальнейшего развития и более широкого применения. В решении обозначенных задач рассчитываю на эффективные и слаженные действия всех уровней власти, на ответственную работу наших отечественных, ориентированных на максимальный результат учреждений, на запросы и оценки граждан", – сказал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита
Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника
Врачи РДКБ впервые выполнили подросткам бариатрические операции для коррекции ожирения
09:21
Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткам
 
Владимир Путин (политик)РоссияЗдравоохранение в РоссииНовостиМедицинаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
20:41Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
20:36Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край
20:23В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
20:05Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:52Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
19:36В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
19:23В Крыму модернизируют онкологический диспансер
19:17В России подняли на смех новые претензии Польши
19:04Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам
18:40Сильный ветер до 28 метров в секунду накроет Севастополь ночью и утром
18:34Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
18:15Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена
17:595-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
17:42Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
17:34В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
17:28Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
17:20На Украине произошла попытка переворота
17:09Экс-министру культуры Крыма Новосельской отказали в УДО
17:06Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
Лента новостейМолния