Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Об этом он заявил во время открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.Путин также рассказал о реализации масштабного проекта модернизации первичного звена здравоохранения.Он также обратил внимание на эффективность цифровых технологий и отметил необходимость слаженной работы власти и учреждений здравоохранения."Повторю, что такие цифровые технологии требуют дальнейшего развития и более широкого применения. В решении обозначенных задач рассчитываю на эффективные и слаженные действия всех уровней власти, на ответственную работу наших отечественных, ориентированных на максимальный результат учреждений, на запросы и оценки граждан", – сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицитаКрымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечениемВ России запатентован уникальный метод лечения позвоночника

