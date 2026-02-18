Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам

https://crimea.ria.ru/20260218/putin-poruchil-obespechit-kachestvo-medpomoschi-i-povysit-zarplaty-vracham--1153320190.html
Президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Об этом он заявил во время открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.Путин также рассказал о реализации масштабного проекта модернизации первичного звена здравоохранения.Он также обратил внимание на эффективность цифровых технологий и отметил необходимость слаженной работы власти и учреждений здравоохранения."Повторю, что такие цифровые технологии требуют дальнейшего развития и более широкого применения. В решении обозначенных задач рассчитываю на эффективные и слаженные действия всех уровней власти, на ответственную работу наших отечественных, ориентированных на максимальный результат учреждений, на запросы и оценки граждан", – сказал он.
Путин поручил повысить зарплаты врачам и обеспечить доступность медпомощи в России
19:04 18.02.2026 (обновлено: 19:08 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования оплаты труда медицинских работников и активного внедрения цифровых технологий в медицину по всей России. Об этом он заявил во время открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции.
"Совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки, обучение новым компетенциям на базе современных достижений науки и медицинской техники. Активнее внедрять в отрасль передовые платформенные и цифровые технологии", – заявил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что эти меры создают комфортные условия труда для специалистов и обеспечивают гражданам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.
Путин также рассказал о реализации масштабного проекта модернизации первичного звена здравоохранения.
"В общей сложности было построено более 6,1 тысяч медицинских объектов, оказывающих первичную помощь. В том числе фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в сельской местности, в отдаленных городах и поселках. Еще свыше 7,8 тысяч медицинских объектов были капитально отремонтированы. В целом по России закуплено более 225 тысяч единиц медицинского оборудования и более 20,4 тысячи единиц специализированного автотранспорта", – перечислил президент.
Он также обратил внимание на эффективность цифровых технологий и отметил необходимость слаженной работы власти и учреждений здравоохранения.
"Повторю, что такие цифровые технологии требуют дальнейшего развития и более широкого применения. В решении обозначенных задач рассчитываю на эффективные и слаженные действия всех уровней власти, на ответственную работу наших отечественных, ориентированных на максимальный результат учреждений, на запросы и оценки граждан", – сказал он.
