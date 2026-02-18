Рейтинг@Mail.ru
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута"
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута"
Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Эти крымские бойцы в числе первых приняли удар озверевшей толпы, отметил глава республики.Их мужество, стойкость и верность долгу стали примером для крымчан. Этот пример помог полуострову выстоять и победить в дни Крымской весны, заключил глава республики.18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик – сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденами "За верность долгу". В Евпатории одному из бойцов "Беркута" установлен памятник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронтуВ Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута"

В Крыму вспоминают погибших в 2014 году на майдане бойцов "Беркута"

09:10 18.02.2026
 
Бойцы "Беркута" и внутренних войск, погибшие на киевском майдане в феврале 2014 года
 Бойцы Беркута и внутренних войск, погибшие на киевском майдане в феврале 2014 года
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Андрей Федюкин, Дмитрий Власенко, Виталий Гончаров. Эти имена навсегда вписаны в историю Крыма. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим землякам – бойцам "Беркута" и внутренних войск, погибшим на киевском майдане в феврале 2014 года", - написал он.

Эти крымские бойцы в числе первых приняли удар озверевшей толпы, отметил глава республики.
"У "Беркута" была и сила, и воля, чтобы остановить взбесившихся нацистов. И тогда, возможно, не было бы ни "одесской Хатыни", ни бомбежек Донбасса, ни рек крови и разрушенных городов, ни сотен тысяч свежих могил", - подчеркнул Аксенов.
Их мужество, стойкость и верность долгу стали примером для крымчан. Этот пример помог полуострову выстоять и победить в дни Крымской весны, заключил глава республики.
18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик – сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.
Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденами "За верность долгу". В Евпатории одному из бойцов "Беркута" установлен памятник.
