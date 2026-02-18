https://crimea.ria.ru/20260218/prinyali-udar-ozverevshey-tolpy-v-krymu-vspominayut-boytsov-berkuta-1153299107.html

Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Эти крымские бойцы в числе первых приняли удар озверевшей толпы, отметил глава республики.Их мужество, стойкость и верность долгу стали примером для крымчан. Этот пример помог полуострову выстоять и победить в дни Крымской весны, заключил глава республики.18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик – сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденами "За верность долгу". В Евпатории одному из бойцов "Беркута" установлен памятник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронтуВ Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014

