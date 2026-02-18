https://crimea.ria.ru/20260218/prinyali-udar-ozverevshey-tolpy-v-krymu-vspominayut-boytsov-berkuta-1153299107.html
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута"
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута"
Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T09:10
2026-02-18T09:10
2026-02-18T09:10
крым
новости крыма
сергей аксенов
спецподразделение "беркут"
майдан
госпереворот на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153298988_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dfd276e71ed768e8a602866a92764a7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Эти крымские бойцы в числе первых приняли удар озверевшей толпы, отметил глава республики.Их мужество, стойкость и верность долгу стали примером для крымчан. Этот пример помог полуострову выстоять и победить в дни Крымской весны, заключил глава республики.18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик – сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденами "За верность долгу". В Евпатории одному из бойцов "Беркута" установлен памятник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронтуВ Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014
https://crimea.ria.ru/20240220/moi-patsany-byli-na-grani-polkovnik-abisov-o-rabote-berkuta-na-maydane-1135081280.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153298988_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66daf42e284271df67c694d72e5e8888.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, спецподразделение "беркут", майдан, госпереворот на украине
Приняли удар озверевшей толпы: в Крыму вспоминают бойцов "Беркута"
В Крыму вспоминают погибших в 2014 году на майдане бойцов "Беркута"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Андрей Федюкин, Дмитрий Власенко, Виталий Гончаров. Эти имена навсегда вписаны в историю Крыма. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим землякам – бойцам "Беркута" и внутренних войск, погибшим на киевском майдане в феврале 2014 года", - написал он.
Эти крымские бойцы в числе первых приняли удар озверевшей толпы, отметил глава республики.
"У "Беркута" была и сила, и воля, чтобы остановить взбесившихся нацистов. И тогда, возможно, не было бы ни "одесской Хатыни", ни бомбежек Донбасса, ни рек крови и разрушенных городов, ни сотен тысяч свежих могил", - подчеркнул Аксенов.
Их мужество, стойкость и верность долгу стали примером для крымчан. Этот пример помог полуострову выстоять и победить в дни Крымской весны, заключил глава республики.
18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик – сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.
Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденами "За верность долгу". В Евпатории одному из бойцов "Беркута" установлен памятник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: