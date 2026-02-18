https://crimea.ria.ru/20260218/pozhar-na-ilskom-neftezavode-lokalizovan-na-ploschadi-700-kvadratov-1153322706.html
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
Спасатели локализовали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который вспыхнул после удара украинских беспилотников 17 февраля. Об... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T21:34
2026-02-18T21:34
2026-02-18T21:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Спасатели локализовали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который вспыхнул после удара украинских беспилотников 17 февраля. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Сейчас на месте борются с огнем 125 специалистов и 34 единицы техники.В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
21:34 18.02.2026 (обновлено: 21:48 18.02.2026)