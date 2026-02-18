https://crimea.ria.ru/20260218/pozhar-na-ilskom-neftezavode-lokalizovan-na-ploschadi-700-kvadratov-1153322706.html

Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"

Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"

Спасатели локализовали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который вспыхнул после удара украинских беспилотников 17 февраля. Об... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T21:34

2026-02-18T21:34

2026-02-18T21:48

пожар

кубань

краснодарский край

мчс краснодарского края

происшествия

атаки всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137118108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4354826619dcfd0152bc2d652112b2c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Спасатели локализовали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который вспыхнул после удара украинских беспилотников 17 февраля. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Сейчас на месте борются с огнем 125 специалистов и 34 единицы техники.В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, происшествия, атаки всу, новости