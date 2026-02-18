Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/pozhar-na-ilskom-neftezavode-lokalizovan-na-ploschadi-700-kvadratov-1153322706.html
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
Спасатели локализовали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который вспыхнул после удара украинских беспилотников 17 февраля. Об... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T21:34
2026-02-18T21:48
пожар
кубань
краснодарский край
мчс краснодарского края
происшествия
атаки всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137118108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4354826619dcfd0152bc2d652112b2c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Спасатели локализовали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который вспыхнул после удара украинских беспилотников 17 февраля. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Сейчас на месте борются с огнем 125 специалистов и 34 единицы техники.В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137118108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a91b8200b5be516bac645c4debb4bcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, происшествия, атаки всу, новости
Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"

На Кубани локализовали пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ

21:34 18.02.2026 (обновлено: 21:48 18.02.2026)
 
© ГУ МЧС России Пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе
© ГУ МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Спасатели локализовали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который вспыхнул после удара украинских беспилотников 17 февраля. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Спасатели локализовали возгорание на Ильском НПЗ в Северском районе. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 19:57 огонь локализован на площади 700 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте борются с огнем 125 специалистов и 34 единицы техники.
В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарКубаньКраснодарский крайМЧС Краснодарского краяПроисшествияАтаки ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:17Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
23:13Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
22:45Зеленский не хочет мира - Лавров
22:33Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
22:31Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году
22:29Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине
22:16В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
22:06На Анапу идут шестиметровые волны
21:53Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
21:34Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
21:08Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
20:50120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
20:41Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
20:36Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край
20:23В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
20:05Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:52Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
Лента новостейМолния