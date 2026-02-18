https://crimea.ria.ru/20260218/peregovory-rossii-i-ukrainy-v-zheneve---poslednie-novosti-1153300028.html

Переговоры России и Украины в Женеве - последние новости

Переговоры России и Украины в Женеве - последние новости - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Переговоры России и Украины в Женеве - последние новости

18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины при участии США по мирному урегулированию продолжатся в среду в 11.00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию - глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Кроме того, накануне СМИ писали, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил украинскую делегацию поднять вопрос его встречи с президентом России Владимиром Путиным.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

