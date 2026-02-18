Переговоры России и Украины в Женеве - последние новости
09:39 18.02.2026 (обновлено: 09:40 18.02.2026)
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины при участии США по мирному урегулированию продолжатся в среду в 11.00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.
17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию - глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
"В 9 по Женеве (11.00 по московскому времени - ред.)", - сообщил агентству источник, отвечая на вопрос о времени начала второго дня переговоров.
По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
Кроме того, накануне СМИ писали, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил украинскую делегацию поднять вопрос его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов