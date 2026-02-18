https://crimea.ria.ru/20260218/peregovory-rossii-i-ukrainy-byli-tyazhelymi--zayavlenie-medinskogo-1153307471.html
Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил глава российской... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T12:54
2026-02-18T12:54
2026-02-18T13:06
новости
россия
переговоры
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289218_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_e9fbbbd0ad6a7b4340ba689866e40aed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи в Швейцарии.В ближайшее время состоится следующая встреча, добавил глава российской делегации.17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289218_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_7a291d740839199f52eb10646f92d71f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, переговоры, сша, украина
Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского прессе
12:54 18.02.2026 (обновлено: 13:06 18.02.2026)