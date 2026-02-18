https://crimea.ria.ru/20260218/peregovory-rossii-i-ukrainy-byli-tyazhelymi--zayavlenie-medinskogo-1153307471.html

Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского

Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи в Швейцарии.В ближайшее время состоится следующая встреча, добавил глава российской делегации.17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

