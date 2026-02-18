Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
На переговорах по украинскому урегулированию в Женеве стороны достигли значимого прогресса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T22:33
2026-02-18T22:45
сша
белый дом
переговоры
украина
россия
новости
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по украинскому урегулированию в Женеве стороны достигли значимого прогресса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что США продолжают продажу вооружений союзникам по НАТО, которые в свою очередь поставляют его Киеву.При этом, по словам Левитт, президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского кризиса несправедливым для налогоплательщиков США.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
украина
россия
сша, белый дом, переговоры, украина, россия, новости, политика, внешняя политика
Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление

Россия и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве – Белый дом

22:33 18.02.2026 (обновлено: 22:45 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне.
Белый дом в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Алексей Агарышев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по украинскому урегулированию в Женеве стороны достигли значимого прогресса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
"Стороны достигли значимого прогресса", – приводят ее слова РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что США продолжают продажу вооружений союзникам по НАТО, которые в свою очередь поставляют его Киеву.
При этом, по словам Левитт, президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского кризиса несправедливым для налогоплательщиков США.
"Я думаю, что президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам... но и по отношению к американскому народу и американским налогоплательщикам, которые оплачивали эту войну до того, как президент Трамп положил этому (тратам - ред.) конец", - сказала она.
17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он.
Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАБелый домПереговорыУкраинаРоссияНовостиПолитикаВнешняя политика
 
