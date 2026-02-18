https://crimea.ria.ru/20260218/peregovory-po-ukraine-v-zheneve-belyy-dom-sdelal-zayavlenie-1153323778.html

Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление

Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление

На переговорах по украинскому урегулированию в Женеве стороны достигли значимого прогресса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T22:33

2026-02-18T22:33

2026-02-18T22:45

сша

белый дом

переговоры

украина

россия

новости

политика

внешняя политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по украинскому урегулированию в Женеве стороны достигли значимого прогресса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что США продолжают продажу вооружений союзникам по НАТО, которые в свою очередь поставляют его Киеву.При этом, по словам Левитт, президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского кризиса несправедливым для налогоплательщиков США.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

