О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве
18.02.2026
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня трехсторонней встречи по урегулированию на Украине сообщил, что стороны переговоров в Женеве...
2026-02-18T08:11
2026-02-18T08:11
2026-02-18T08:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289218_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_e9fbbbd0ad6a7b4340ba689866e40aed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня трехсторонней встречи по урегулированию на Украине сообщил, что стороны переговоров в Женеве продолжат работу для заключения сделки.Спецпосланник также поблагодарил власти Швейцарии, предоставившие площадку для проведения переговоров.Вчера в Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров России и Украины
08:11 18.02.2026 (обновлено: 08:48 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня трехсторонней встречи по урегулированию на Украине сообщил, что стороны переговоров в Женеве продолжат работу для заключения сделки.
"США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", – цитирует РИА Новости сообщение Уиткоффа в соцсети X.
Спецпосланник также поблагодарил власти Швейцарии, предоставившие площадку для проведения переговоров.
Вчера в Женеве начались
трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.
В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил
, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
