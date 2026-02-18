Рейтинг@Mail.ru
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве - РИА Новости Крым, 18.02.2026
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве - РИА Новости Крым, 18.02.2026
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня трехсторонней встречи по урегулированию на Украине сообщил, что стороны переговоров в Женеве... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня трехсторонней встречи по урегулированию на Украине сообщил, что стороны переговоров в Женеве продолжат работу для заключения сделки.Спецпосланник также поблагодарил власти Швейцарии, предоставившие площадку для проведения переговоров.Вчера в Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
РИА Новости Крым
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров России и Украины

08:11 18.02.2026 (обновлено: 08:48 18.02.2026)
 
© Рустем УмеровТрехсторонние переговоры в Женеве
Трехсторонние переговоры в Женеве
© Рустем Умеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня трехсторонней встречи по урегулированию на Украине сообщил, что стороны переговоров в Женеве продолжат работу для заключения сделки.
"США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", – цитирует РИА Новости сообщение Уиткоффа в соцсети X.
Спецпосланник также поблагодарил власти Швейцарии, предоставившие площадку для проведения переговоров.
Вчера в Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.
В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
