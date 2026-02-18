https://crimea.ria.ru/20260218/o-chem-dogovorilis-rossiya-i-ukraina-v-pervyy-den-peregovorov-1153297892.html

О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве

О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня трехсторонней встречи по урегулированию на Украине сообщил, что стороны переговоров в Женеве продолжат работу для заключения сделки.Спецпосланник также поблагодарил власти Швейцарии, предоставившие площадку для проведения переговоров.Вчера в Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вряд ли стоит ждать каких-то новостей по итогам первого дня, поскольку работа продолжится в среду, 18 февраля.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

