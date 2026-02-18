https://crimea.ria.ru/20260218/novye-muzei-i-neobychnye-obekty-kak-krym-gotovitsya-k-sezonu-1153290988.html
Новые музеи и необычные объекты: как Крым готовится к сезону
2026-02-18T08:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к началу нового туристического сезона откроют новые музеи и появятся необычные объекты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.По ее словам, после реконструкции откроет двери для туристов и музей Пушкина в Гурзуфе. Там для посетителей подготовят новые выставки.Новый объект появится и недалеко от Симферополя, отметила Возная.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что власти Крыма намерены добиваться того, чтобы высокий туристический сезон в регионе длился круглый год и фактически не завершался. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронированийГастрономические и туристические победы: чем Крым удивил РоссиюКрымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
