Новые музеи и необычные объекты: как Крым готовится к сезону - РИА Новости Крым, 18.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260218/novye-muzei-i-neobychnye-obekty-kak-krym-gotovitsya-k-sezonu-1153290988.html
Новые музеи и необычные объекты: как Крым готовится к сезону
Новые музеи и необычные объекты: как Крым готовится к сезону
В Крыму к началу нового туристического сезона откроют новые музеи и появятся необычные объекты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T08:56
2026-02-18T08:56
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149998341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a420ed3ee25104a4db3e1abc78acae5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к началу нового туристического сезона откроют новые музеи и появятся необычные объекты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.По ее словам, после реконструкции откроет двери для туристов и музей Пушкина в Гурзуфе. Там для посетителей подготовят новые выставки.Новый объект появится и недалеко от Симферополя, отметила Возная.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что власти Крыма намерены добиваться того, чтобы высокий туристический сезон в регионе длился круглый год и фактически не завершался. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронированийГастрономические и туристические победы: чем Крым удивил РоссиюКрымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
крым, туризм, туризм в крыму, светлана возная, общество, крым курортный, курортный сезон, музеи крыма, новости крыма
Новые музеи и необычные объекты: как Крым готовится к сезону

В Крыму к началу курортного сезона откроются новые туристические объекты и музеи

08:56 18.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮный Пушкин. Статуэтка
Юный Пушкин. Статуэтка - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к началу нового туристического сезона откроют новые музеи и появятся необычные объекты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.

"Это и музей парфюмерии, музей локации бабочек. Поверьте, будет много интересного", - заверила Светлана Возная.

По ее словам, после реконструкции откроет двери для туристов и музей Пушкина в Гурзуфе. Там для посетителей подготовят новые выставки.
Новый объект появится и недалеко от Симферополя, отметила Возная.
"Очень достойный объект - "Зеленый лабиринт"… Прекрасная локация для прогулок, для проведения мероприятий. Вообще нестандартный подход", - уточнила она.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что власти Крыма намерены добиваться того, чтобы высокий туристический сезон в регионе длился круглый год и фактически не завершался.
