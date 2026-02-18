https://crimea.ria.ru/20260218/novosti-svo-kiev-neset-strashnye-poteri-v-lyudyakh-i-tekhnike-1153306915.html

Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике

Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике

Российские военные за сутки на всех направлениях фронта уничтожили еще более 1200 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе –... РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки на всех направлениях фронта уничтожили еще более 1200 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе – западные. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 210 боевиков ВСУ, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. ВСУ потеряли до 140 военных, британский бронетранспортер Bulldog, две боевые бронированные машины "Казак", 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу М777 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 140 человек, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 солдат, финский бронетранспортер Pasi, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 345 украинских неонацистов, бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств.Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение. Уничтожены до 55 боевиков ВСУ, 16 автомобилей, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Также российские военные поразили вражеский склад горючего, объекты энергетики, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 155 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 131 беспилотный летательный аппарат, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 754 танка и других боевых бронированных машин, 1 666 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 347 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 691 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами РоссииОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

