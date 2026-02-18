Рейтинг@Mail.ru
Ночью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по Белгороду - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Ночью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по Белгороду
Ночью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по Белгороду - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Ночью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по Белгороду
Украинские боевики в ночь на среду нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщает мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T06:07
2026-02-18T07:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщает мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор сообщил, что есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб можно будет оценить в светлое время суток.В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта, рассказал глава региона. Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела. Информация о других повреждениях уточняется.Также ракетная опасность объявлена утром в среду в Брянской и Тульской областях, оповестили в своих Telegram-каналах главы регионов Александр Богомаз и Дмитрий Миляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, брянская область, александр богомаз, тульская область, дмитрий миляев, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Ночью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по Белгороду

Массированные ракетные удары по Белгороду нанесли ночью киевские боевики

06:07 18.02.2026 (обновлено: 07:32 18.02.2026)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщает мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня ночью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по Белгороду. После атаки около 23:00, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений. В 00:10 враг нанес повторный ракетный удар. Есть последствия", – написал Демидов в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб можно будет оценить в светлое время суток.
В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта, рассказал глава региона. Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела. Информация о других повреждениях уточняется.
Также ракетная опасность объявлена утром в среду в Брянской и Тульской областях, оповестили в своих Telegram-каналах главы регионов Александр Богомаз и Дмитрий Миляев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
