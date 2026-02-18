https://crimea.ria.ru/20260218/nochyu-vsu-nanesli-massirovannye-raketnye-udary-po-belgorodu-1153296941.html

Ночью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по Белгороду

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщает мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор сообщил, что есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб можно будет оценить в светлое время суток.В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта, рассказал глава региона. Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела. Информация о других повреждениях уточняется.Также ракетная опасность объявлена утром в среду в Брянской и Тульской областях, оповестили в своих Telegram-каналах главы регионов Александр Богомаз и Дмитрий Миляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

