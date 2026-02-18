Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе вечером в среду приостанавливают рейсы пассажирских катеров к Артбухте. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T20:05
2026-02-18T20:06
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
общественный транспорт
новости севастополя
крымская погода
погода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду приостанавливают рейсы пассажирских катеров к Артбухте. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Ранее в МЧС по Севастополю предупредили, что ближайшей ночью и утром 19 февраля в регионе прогнозируется сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица. В Крыму в ночь на четверг также объявлено экстренное предупреждение. В Черном и Азовском морях прогнозируют волны до пяти метров и обледенение судов.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, общественный транспорт, новости севастополя, крымская погода, погода в крыму, логистика
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановили рейсы пассажирских катеров к Артбухте

20:05 18.02.2026 (обновлено: 20:06 18.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду приостанавливают рейсы пассажирских катеров к Артбухте. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Из-за ухудшения погодных условий линия Радиогорка - Артбухта приостанавливает работу с 20:20", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС по Севастополю предупредили, что ближайшей ночью и утром 19 февраля в регионе прогнозируется сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица.
В Крыму в ночь на четверг также объявлено экстренное предупреждение. В Черном и Азовском морях прогнозируют волны до пяти метров и обледенение судов.
