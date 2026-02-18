https://crimea.ria.ru/20260218/nepogoda-ostanovila-morskoy-transport-v-sevastopole-1153321387.html
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе вечером в среду приостанавливают рейсы пассажирских катеров к Артбухте. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду приостанавливают рейсы пассажирских катеров к Артбухте. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Ранее в МЧС по Севастополю предупредили, что ближайшей ночью и утром 19 февраля в регионе прогнозируется сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица. В Крыму в ночь на четверг также объявлено экстренное предупреждение. В Черном и Азовском морях прогнозируют волны до пяти метров и обледенение судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, общественный транспорт, новости севастополя, крымская погода, погода в крыму
20:05 18.02.2026 (обновлено: 20:06 18.02.2026)