Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе вечером в среду приостанавливают рейсы пассажирских катеров к Артбухте. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

2026-02-18T20:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду приостанавливают рейсы пассажирских катеров к Артбухте. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Ранее в МЧС по Севастополю предупредили, что ближайшей ночью и утром 19 февраля в регионе прогнозируется сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица. В Крыму в ночь на четверг также объявлено экстренное предупреждение. В Черном и Азовском морях прогнозируют волны до пяти метров и обледенение судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

