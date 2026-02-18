https://crimea.ria.ru/20260218/na-kubani-likvidirovan-pozhar-na-npz-posle-vrazheskoy-ataki-1153301229.html

На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки

На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки - РИА Новости Крым, 18.02.2026

На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки

В поселке Волна Темрюкского района Кубани потушили пожар, который произошел после атаки вражеских беспилотников в ночь на вторник.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В поселке Волна Темрюкского района Кубани потушили пожар, который произошел после атаки вражеских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на данные Главного управления МЧС России по региону.Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в кубанском поселке Волна накануне, сообщалось ранее.Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань. В результате в поселке Волна Темрюкского района были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, начался пожар площадью более 2000 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами РоссииПосле атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу

