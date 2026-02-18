Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки - РИА Новости Крым, 18.02.2026
На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
В поселке Волна Темрюкского района Кубани потушили пожар, который произошел после атаки вражеских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В поселке Волна Темрюкского района Кубани потушили пожар, который произошел после атаки вражеских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на данные Главного управления МЧС России по региону.Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в кубанском поселке Волна накануне, сообщалось ранее.Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань. В результате в поселке Волна Темрюкского района были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, начался пожар площадью более 2000 "квадратов".
На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки

В Темрюкском районе Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после атаки дронов – оперштаб

10:27 18.02.2026 (обновлено: 10:31 18.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В поселке Волна Темрюкского района Кубани потушили пожар, который произошел после атаки вражеских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на данные Главного управления МЧС России по региону.
Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в кубанском поселке Волна накануне, сообщалось ранее.
"Пожар в поселке Волна Темрюкского района потушен. С огнем на площади 1250 квадратных метров боролись 97 человек, привлекали 29 единиц техники", – сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.
В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань. В результате в поселке Волна Темрюкского района были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, начался пожар площадью более 2000 "квадратов".
