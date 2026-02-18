Рейтинг@Mail.ru
На Анапу идут шестиметровые волны - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/na-anapu-idut-shestimetrovye-volny-1153323212.html
На Анапу идут шестиметровые волны
На Анапу идут шестиметровые волны - РИА Новости Крым, 18.02.2026
На Анапу идут шестиметровые волны
В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T22:06
2026-02-18T22:06
анапа
краснодарский край
кубань
шторм
штормовое предупреждение
погода
новости
мчс краснодарского края
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001587_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_eaaef800a9a6b9cd50068c0e09ddb467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова.По ее словам, в порывах ветер будет достигать скорости 24 м/с, а высота волн может достигать шести метров. На побережье возможна сложная обстановка, в том числе риск нагонной волны.Она попросила горожан и туристов не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и другими высокими конструкциями, а также временно отказаться от посещения пляжей.Ранее сообщалось, что волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
анапа
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001587_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_bd141efe048451afad3ac7f70c8b2ffa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, краснодарский край, кубань, шторм, штормовое предупреждение, погода, новости, мчс краснодарского края
На Анапу идут шестиметровые волны

В Анапе ожидаются сильный ветер и шестиметровые волны

22:06 18.02.2026
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм на Кубани
Шторм на Кубани - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова.
По ее словам, в порывах ветер будет достигать скорости 24 м/с, а высота волн может достигать шести метров. На побережье возможна сложная обстановка, в том числе риск нагонной волны.

"Все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности. Приняты дополнительные превентивные меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения: коммунальные предприятия работают в круглосуточном режиме, увеличено количество аварийных бригад, готовых оперативно реагировать на требующие вмешательства ситуации", — уточнила Маслова.

Она попросила горожан и туристов не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и другими высокими конструкциями, а также временно отказаться от посещения пляжей.
Ранее сообщалось, что волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АнапаКраснодарский крайКубаньШтормШтормовое предупреждениеПогодаНовостиМЧС Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
22:45Зеленский не хочет мира - Лавров
22:33Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
22:31Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году
22:29Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине
22:16В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
22:06На Анапу идут шестиметровые волны
21:53Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
21:34Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
21:08Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
20:50120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
20:41Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
20:36Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край
20:23В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
20:05Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:52Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
19:36В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
Лента новостейМолния