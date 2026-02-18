https://crimea.ria.ru/20260218/na-anapu-idut-shestimetrovye-volny-1153323212.html

На Анапу идут шестиметровые волны

На Анапу идут шестиметровые волны - РИА Новости Крым, 18.02.2026

На Анапу идут шестиметровые волны

В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T22:06

2026-02-18T22:06

2026-02-18T22:06

анапа

краснодарский край

кубань

шторм

штормовое предупреждение

погода

новости

мчс краснодарского края

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001587_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_eaaef800a9a6b9cd50068c0e09ddb467.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова.По ее словам, в порывах ветер будет достигать скорости 24 м/с, а высота волн может достигать шести метров. На побережье возможна сложная обстановка, в том числе риск нагонной волны.Она попросила горожан и туристов не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и другими высокими конструкциями, а также временно отказаться от посещения пляжей.Ранее сообщалось, что волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

анапа

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, кубань, шторм, штормовое предупреждение, погода, новости, мчс краснодарского края