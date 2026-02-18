https://crimea.ria.ru/20260218/na-anapu-idut-shestimetrovye-volny-1153323212.html
На Анапу идут шестиметровые волны
В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова.По ее словам, в порывах ветер будет достигать скорости 24 м/с, а высота волн может достигать шести метров. На побережье возможна сложная обстановка, в том числе риск нагонной волны.Она попросила горожан и туристов не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и другими высокими конструкциями, а также временно отказаться от посещения пляжей.Ранее сообщалось, что волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма.
РИА Новости Крым
Новости
В Анапе ожидаются сильный ветер и шестиметровые волны
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Анапе в ночь на четверг испортится погода: ожидаются ветер, дожди и шестиметровые волны. Об этом предупредила мэр города Светлана Маслова.
По ее словам, в порывах ветер будет достигать скорости 24 м/с, а высота волн может достигать шести метров. На побережье возможна сложная обстановка, в том числе риск нагонной волны.
"Все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности. Приняты дополнительные превентивные меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения: коммунальные предприятия работают в круглосуточном режиме, увеличено количество аварийных бригад, готовых оперативно реагировать на требующие вмешательства ситуации", — уточнила Маслова.
Она попросила горожан и туристов не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и другими высокими конструкциями, а также временно отказаться от посещения пляжей.
Ранее сообщалось
, что волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма.
