Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России

Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России

18.02.2026

2026-02-18T21:08

2026-02-18T21:08

2026-02-18T21:11

михаил мишустин

новости

год единства народов россии

россия

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании организационного комитета, который займется подготовкой и проведением в стране Года единства народов России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно распоряжению, руководить работой комитета будут заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.В комитет также включены представители федеральных ведомств, общественных и религиозных организаций. В частности, в него вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, главный раввин России Берл Лазар, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, помощник президента России Владимир Мединский, глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие.

