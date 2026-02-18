https://crimea.ria.ru/20260218/mishustin-sozdal-orgkomitet-goda-edinstva-narodov-rossii-1153322378.html
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании организационного комитета, который займется подготовкой и проведением в стране Года... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T21:08
2026-02-18T21:08
2026-02-18T21:11
михаил мишустин
новости
год единства народов россии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146038665_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7ae02d5442cd320cdae1f35a69143f7b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании организационного комитета, который займется подготовкой и проведением в стране Года единства народов России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно распоряжению, руководить работой комитета будут заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.В комитет также включены представители федеральных ведомств, общественных и религиозных организаций. В частности, в него вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, главный раввин России Берл Лазар, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, помощник президента России Владимир Мединский, глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146038665_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_2024bd5e95e13cb24b768db2b10cf06f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, новости, год единства народов россии, россия, общество
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
Кириенко и Голикова возглавят оргкомитет Года единства народов России
21:08 18.02.2026 (обновлено: 21:11 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании организационного комитета, который займется подготовкой и проведением в стране Года единства народов России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"1. Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года единства народов России и утвердить его состав (прилагается). 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года единства народов России возложить на ФАДН России", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, руководить работой комитета будут заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
В комитет также включены представители федеральных ведомств, общественных и религиозных организаций. В частности, в него вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, главный раввин России Берл Лазар, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, помощник президента России Владимир Мединский, глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.