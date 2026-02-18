Рейтинг@Mail.ru
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/mishustin-sozdal-orgkomitet-goda-edinstva-narodov-rossii-1153322378.html
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании организационного комитета, который займется подготовкой и проведением в стране Года... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T21:08
2026-02-18T21:11
михаил мишустин
новости
год единства народов россии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146038665_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7ae02d5442cd320cdae1f35a69143f7b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании организационного комитета, который займется подготовкой и проведением в стране Года единства народов России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно распоряжению, руководить работой комитета будут заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.В комитет также включены представители федеральных ведомств, общественных и религиозных организаций. В частности, в него вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, главный раввин России Берл Лазар, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, помощник президента России Владимир Мединский, глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146038665_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_2024bd5e95e13cb24b768db2b10cf06f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, новости, год единства народов россии, россия, общество
Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России

Кириенко и Голикова возглавят оргкомитет Года единства народов России

21:08 18.02.2026 (обновлено: 21:11 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании организационного комитета, который займется подготовкой и проведением в стране Года единства народов России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"1. Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года единства народов России и утвердить его состав (прилагается). 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года единства народов России возложить на ФАДН России", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, руководить работой комитета будут заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
В комитет также включены представители федеральных ведомств, общественных и религиозных организаций. В частности, в него вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, главный раввин России Берл Лазар, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, помощник президента России Владимир Мединский, глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Михаил МишустинНовостиГод единства народов РоссииРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
22:45Зеленский не хочет мира - Лавров
22:33Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
22:31Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году
22:29Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине
22:16В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
22:06На Анапу идут шестиметровые волны
21:53Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
21:34Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
21:08Мишустин создал оргкомитет Года единства народов России
20:50120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
20:41Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
20:36Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край
20:23В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
20:05Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:52Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
19:36В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
Лента новостейМолния