Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием "первого пропагандиста России", сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление на лекции Медиашколы RT в Абхазии.На той же лекции главный редактор рассказала о своем первом опыте работы на месте трагических событий в Беслане 1 сентября 2004 года. По ее словам, она оказалась там случайно, находясь в Минеральных Водах.В ходе мероприятия также поднимался вопрос медиарынка. Журналист заявила о нехватке кадров в российских и не только СМИ, объяснив это демографическими процессами. Она подчеркнула, что квалифицированные сотрудники с развитой речью и широким кругозором остаются востребованными.Кроме того, Симоньян прокомментировала рост медиаприсутствия России за рубежом. По ее словам, активность RT, Sputnik и сотен пророссийских аккаунтов в социальных сетях усилила влияние России в Африке. При этом, отметила она, французские международные СМИ, включая France 24, RFI и TV5 Monde, теряют доверие африканской аудитории, а имидж Франции как неоколониальной державы не повышает ее привлекательность.Медиашкола RT — это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна КеосаянаМаргарита Симоньян стала почетным гражданином КраснодараМиллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна

