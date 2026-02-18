https://crimea.ria.ru/20260218/margarita-simonyan-zayavila-o-gordosti-byt-pervym-propagandistom-rossii-1153324398.html
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием "первого пропагандиста России",... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием "первого пропагандиста России", сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление на лекции Медиашколы RT в Абхазии.На той же лекции главный редактор рассказала о своем первом опыте работы на месте трагических событий в Беслане 1 сентября 2004 года. По ее словам, она оказалась там случайно, находясь в Минеральных Водах.В ходе мероприятия также поднимался вопрос медиарынка. Журналист заявила о нехватке кадров в российских и не только СМИ, объяснив это демографическими процессами. Она подчеркнула, что квалифицированные сотрудники с развитой речью и широким кругозором остаются востребованными.Кроме того, Симоньян прокомментировала рост медиаприсутствия России за рубежом. По ее словам, активность RT, Sputnik и сотен пророссийских аккаунтов в социальных сетях усилила влияние России в Африке. При этом, отметила она, французские международные СМИ, включая France 24, RFI и TV5 Monde, теряют доверие африканской аудитории, а имидж Франции как неоколониальной державы не повышает ее привлекательность.Медиашкола RT — это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием "первого пропагандиста России", сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление на лекции Медиашколы RT в Абхазии.
"Я горжусь этим. Звание первого пропагандиста Российской Федерации еще надо служить. Знаете, я не вижу в этом ничего обидного. Я защищаю свою Родину. Тем более, что сейчас идет война. И Родину действительно нужно защищать. Я это воспринимаю так", — подчеркнула Симоньян.
На той же лекции главный редактор рассказала о своем первом опыте работы на месте трагических событий в Беслане 1 сентября 2004 года. По ее словам, она оказалась там случайно, находясь в Минеральных Водах.
"Я работала, как вы знаете, в Беслане. Я была первым московским журналистом, кто там оказался. Случайно. Потому что в этот момент я случайно находилась в Минеральных Водах, когда все произошло. Я не должна была, не планировала там быть, но получилось так. И я просто взяла такси и поехала в Беслан", — поделилась Симоньян.
В ходе мероприятия также поднимался вопрос медиарынка. Журналист заявила о нехватке кадров в российских и не только СМИ, объяснив это демографическими процессами. Она подчеркнула, что квалифицированные сотрудники с развитой речью и широким кругозором остаются востребованными.
"Как это ни ужасно звучит, вам повезло жить в пору демографического кризиса. Это мы - работодатели - за вас соревнуемся, а не наоборот, как было в мое время", — отметила она.
Кроме того, Симоньян прокомментировала рост медиаприсутствия России за рубежом. По ее словам, активность RT, Sputnik и сотен пророссийских аккаунтов в социальных сетях усилила влияние России в Африке. При этом, отметила она, французские международные СМИ, включая France 24, RFI и TV5 Monde, теряют доверие африканской аудитории, а имидж Франции как неоколониальной державы не повышает ее привлекательность.
Медиашкола RT — это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.
