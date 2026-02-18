Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/margarita-simonyan-zayavila-o-gordosti-byt-pervym-propagandistom-rossii-1153324398.html
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием "первого пропагандиста России",... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T23:13
2026-02-18T23:13
маргарита симоньян
rt
международная медиагруппа "россия сегодня"
россия
новости
общество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153324602_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_0a4b23cf8cbf14057e35b28596a26e6b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием "первого пропагандиста России", сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление на лекции Медиашколы RT в Абхазии.На той же лекции главный редактор рассказала о своем первом опыте работы на месте трагических событий в Беслане 1 сентября 2004 года. По ее словам, она оказалась там случайно, находясь в Минеральных Водах.В ходе мероприятия также поднимался вопрос медиарынка. Журналист заявила о нехватке кадров в российских и не только СМИ, объяснив это демографическими процессами. Она подчеркнула, что квалифицированные сотрудники с развитой речью и широким кругозором остаются востребованными.Кроме того, Симоньян прокомментировала рост медиаприсутствия России за рубежом. По ее словам, активность RT, Sputnik и сотен пророссийских аккаунтов в социальных сетях усилила влияние России в Африке. При этом, отметила она, французские международные СМИ, включая France 24, RFI и TV5 Monde, теряют доверие африканской аудитории, а имидж Франции как неоколониальной державы не повышает ее привлекательность.Медиашкола RT — это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна КеосаянаМаргарита Симоньян стала почетным гражданином КраснодараМиллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна
россия
абхазия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153324602_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c9e7209874905bf17fbeec287dec4f75.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", россия, новости, общество, абхазия
Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"

Симоньян рассказала о Беслане, дефиците кадров и расширении медиаприсутствия России

23:13 18.02.2026
 
© RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием "первого пропагандиста России", сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление на лекции Медиашколы RT в Абхазии.
"Я горжусь этим. Звание первого пропагандиста Российской Федерации еще надо служить. Знаете, я не вижу в этом ничего обидного. Я защищаю свою Родину. Тем более, что сейчас идет война. И Родину действительно нужно защищать. Я это воспринимаю так", — подчеркнула Симоньян.
На той же лекции главный редактор рассказала о своем первом опыте работы на месте трагических событий в Беслане 1 сентября 2004 года. По ее словам, она оказалась там случайно, находясь в Минеральных Водах.
"Я работала, как вы знаете, в Беслане. Я была первым московским журналистом, кто там оказался. Случайно. Потому что в этот момент я случайно находилась в Минеральных Водах, когда все произошло. Я не должна была, не планировала там быть, но получилось так. И я просто взяла такси и поехала в Беслан", — поделилась Симоньян.
В ходе мероприятия также поднимался вопрос медиарынка. Журналист заявила о нехватке кадров в российских и не только СМИ, объяснив это демографическими процессами. Она подчеркнула, что квалифицированные сотрудники с развитой речью и широким кругозором остаются востребованными.
"Как это ни ужасно звучит, вам повезло жить в пору демографического кризиса. Это мы - работодатели - за вас соревнуемся, а не наоборот, как было в мое время", — отметила она.
Кроме того, Симоньян прокомментировала рост медиаприсутствия России за рубежом. По ее словам, активность RT, Sputnik и сотен пророссийских аккаунтов в социальных сетях усилила влияние России в Африке. При этом, отметила она, французские международные СМИ, включая France 24, RFI и TV5 Monde, теряют доверие африканской аудитории, а имидж Франции как неоколониальной державы не повышает ее привлекательность.
Медиашкола RT — это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна
 
Маргарита СимоньянRTМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"РоссияНовостиОбществоАбхазия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
23:47Путину понравились крымские лимоны
23:37Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
23:34Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
23:21Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
23:17Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
23:13Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
22:45Зеленский не хочет мира - Лавров
22:33Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
22:31Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году
22:29Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине
22:16В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
22:06На Анапу идут шестиметровые волны
21:53Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
21:46Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину
21:34Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
Лента новостейМолния