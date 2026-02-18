Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-vystupil-s-prizyvom-k-ssha-iz-za-kuby-1153309804.html
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T14:05
2026-02-18T14:05
сергей лавров
россия
куба
сотрудничество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808401_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_b0c9679c5f1fd64b9f2da97643685387.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.Он заверил, что Россия продолжит поддерживать Кубу и ее народ в вопросах защиты ее суверенитета и безопасности.Москва категорически отвергает надуманные обвинения в том, что сотрудничество России и Кубы якобы создает угрозу для США, добавил Лавров.Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января этого года неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже американский лидер подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за якобы исходящей "угрозы" со стороны Кубы. Также Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть и нефтепродукты на Кубу.Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей стране.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогнозСША требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемЧто спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение
россия
куба
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808401_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_73fa52e79c5cdca445a25b7ff95ecad0.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, россия, куба, сотрудничество, сша
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы

Лавров призвал США воздержаться от военно-морской блокады Кубы

14:05 18.02.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Республики Куба
Флаг Республики Куба - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.
"Вместе с большинством членов международного сообщества мы призываем США проявить здравый смысл, ответственный подход и воздержаться от планов военно-морской блокады острова Свободы", – заявил министр.
Он заверил, что Россия продолжит поддерживать Кубу и ее народ в вопросах защиты ее суверенитета и безопасности.
Москва категорически отвергает надуманные обвинения в том, что сотрудничество России и Кубы якобы создает угрозу для США, добавил Лавров.
Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января этого года неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже американский лидер подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за якобы исходящей "угрозы" со стороны Кубы. Также Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть и нефтепродукты на Кубу.
Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей стране.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз
США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем
Что спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение
 
Сергей ЛавровРоссияКубаСотрудничествоСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Telegram будет работать в зоне спецоперации
15:48Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину
15:28Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
15:19Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС
15:08Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр
14:50Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
14:34Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе
14:24Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение
14:18Фицо грозит закрыть энергопоставки Киеву из-за нефтепровода "Дружба"
14:05Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
13:52В Судаке после шторма рухнул участок набережной
13:37В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах
13:22В Крыму стартует Год единства народов России
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Лента новостейМолния