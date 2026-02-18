https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-vystupil-s-prizyvom-k-ssha-iz-za-kuby-1153309804.html
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.Он заверил, что Россия продолжит поддерживать Кубу и ее народ в вопросах защиты ее суверенитета и безопасности.Москва категорически отвергает надуманные обвинения в том, что сотрудничество России и Кубы якобы создает угрозу для США, добавил Лавров.Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января этого года неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже американский лидер подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за якобы исходящей "угрозы" со стороны Кубы. Также Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть и нефтепродукты на Кубу.Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей стране.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогнозСША требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемЧто спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.
"Вместе с большинством членов международного сообщества мы призываем США проявить здравый смысл, ответственный подход и воздержаться от планов военно-морской блокады острова Свободы", – заявил министр.
Он заверил, что Россия продолжит поддерживать Кубу и ее народ в вопросах защиты ее суверенитета и безопасности.
Москва категорически отвергает надуманные обвинения в том, что сотрудничество России и Кубы якобы создает угрозу для США, добавил Лавров.
Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января этого года неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже американский лидер подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за якобы исходящей "угрозы" со стороны Кубы. Также Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть и нефтепродукты на Кубу.
Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 февраля заявил
, что ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей стране.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал
мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.
