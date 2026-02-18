https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-vystupil-s-prizyvom-k-ssha-iz-za-kuby-1153309804.html

Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы

Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы

Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T14:05

2026-02-18T14:05

2026-02-18T14:05

сергей лавров

россия

куба

сотрудничество

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808401_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_b0c9679c5f1fd64b9f2da97643685387.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия вместе с большинством членов международного сообщества призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.Он заверил, что Россия продолжит поддерживать Кубу и ее народ в вопросах защиты ее суверенитета и безопасности.Москва категорически отвергает надуманные обвинения в том, что сотрудничество России и Кубы якобы создает угрозу для США, добавил Лавров.Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января этого года неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже американский лидер подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за якобы исходящей "угрозы" со стороны Кубы. Также Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть и нефтепродукты на Кубу.Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей стране.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогнозСША требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемЧто спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение

россия

куба

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, куба, сотрудничество, сша