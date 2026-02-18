https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-rasskazal-o-dalneyshey-sudbe-voennykh-baz-rf-v-sirii-1153324141.html
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T22:52
2026-02-18T22:52
2026-02-18T22:59
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
внешняя политика
сирия
в мире
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110116/07/1101160780_0:300:2889:1925_1920x0_80_0_0_614884864dfac36f6381e533121a00c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.Он отметил, что Сирия является удобным перевалочным пунктом."Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками для того, чтобы гуманитарные и другие гражданские грузы направлять на Африканский континент", - уточнил глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что в целом у Москвы и Дамаска есть хорошая дорожная карта на обозримую перспективу, которая будем активно реализовываться в интересах сирийского народа и стабилизации региона.28 января президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил, что отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сирия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110116/07/1101160780_59:0:2626:1925_1920x0_80_0_0_19845e9af0dd2a767eed5e148d2f3f80.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, сирия, в мире, россия, новости
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
Военные базы России в Сирии могут использоваться как гуманитарные хабы – Лавров
22:52 18.02.2026 (обновлено: 22:59 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.
"Что касается наших военных объектов. Сейчас их обсуждаем. Сирийцы, повторю еще раз, заинтересованы в том, чтобы наше присутствие сохранилось. Это уже не сугубо военные функции, как это было до декабря 2025 года, но вполне пригодные объекты для того, чтобы перепрофилировать в гуманитарные хабы", - сказал Лавров.
Он отметил, что Сирия является удобным перевалочным пунктом.
"Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками для того, чтобы гуманитарные и другие гражданские грузы направлять на Африканский континент", - уточнил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что в целом у Москвы и Дамаска есть хорошая дорожная карта на обозримую перспективу, которая будем активно реализовываться в интересах сирийского народа и стабилизации региона.
28 января президент России Владимир Путин на встрече
с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил, что отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.