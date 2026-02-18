https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-rasskazal-o-dalneyshey-sudbe-voennykh-baz-rf-v-sirii-1153324141.html

Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии

Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии

Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T22:52

2026-02-18T22:52

2026-02-18T22:59

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

внешняя политика

сирия

в мире

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110116/07/1101160780_0:300:2889:1925_1920x0_80_0_0_614884864dfac36f6381e533121a00c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.Он отметил, что Сирия является удобным перевалочным пунктом."Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками для того, чтобы гуманитарные и другие гражданские грузы направлять на Африканский континент", - уточнил глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что в целом у Москвы и Дамаска есть хорошая дорожная карта на обозримую перспективу, которая будем активно реализовываться в интересах сирийского народа и стабилизации региона.28 января президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил, что отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сирия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, сирия, в мире, россия, новости