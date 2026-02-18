Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.Он отметил, что Сирия является удобным перевалочным пунктом."Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками для того, чтобы гуманитарные и другие гражданские грузы направлять на Африканский континент", - уточнил глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что в целом у Москвы и Дамаска есть хорошая дорожная карта на обозримую перспективу, которая будем активно реализовываться в интересах сирийского народа и стабилизации региона.28 января президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил, что отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере.
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, сирия, в мире, россия, новости
Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии

Военные базы России в Сирии могут использоваться как гуманитарные хабы – Лавров

22:52 18.02.2026 (обновлено: 22:59 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские военные базы в Сирии могут быть использованы как перевалочные пункты гуманитарной помощи, в том числе для стран Африки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.
"Что касается наших военных объектов. Сейчас их обсуждаем. Сирийцы, повторю еще раз, заинтересованы в том, чтобы наше присутствие сохранилось. Это уже не сугубо военные функции, как это было до декабря 2025 года, но вполне пригодные объекты для того, чтобы перепрофилировать в гуманитарные хабы", - сказал Лавров.
Он отметил, что Сирия является удобным перевалочным пунктом.
"Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками для того, чтобы гуманитарные и другие гражданские грузы направлять на Африканский континент", - уточнил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что в целом у Москвы и Дамаска есть хорошая дорожная карта на обозримую перспективу, которая будем активно реализовываться в интересах сирийского народа и стабилизации региона.
28 января президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил, что отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере.
