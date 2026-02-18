https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-nazval-otnosheniya-rossii-i-ssha-pri-trampe-pragmatichnymi-1153325495.html
Текущие отношения Москвы и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе носят прагматичный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью...
Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
Отношения России и США при Трампе остаются прагматичными и без конфронтации - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Текущие отношения Москвы и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе носят прагматичный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст опубликован на сайте дипведомства.
"Разногласия бывают всегда. С кем-то больше, с кем-то меньше, с кем-то совсем серьезные разногласия. Но это не значит, что нужно перестать разговаривать", — отметил министр.
По подчеркнул, что существует понимание необходимости руководствоваться здравым смыслом и признавать национальные интересы обеих стран.
Лавров также напомнил, что в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Эр-Рияде был достигнут консенсус о том, что Америка руководствуется собственными национальными интересами, а Россия имеет право на свои. Там, где интересы совпадают, возможна реализация совместных проектов, в местах расхождения следует избегать конфронтации.
Министр добавил, что Трамп неоднократно заявлял, что нынешняя война "не его", а экс-президента США Джо Байдена, и стремится прекратить ее как можно скорее.
"Эта война уже вышла на самый первый план в мировых проблемах. Поэтому надо, ее "убрать с дороги", а потом мы будем реализовывать взаимовыгодные проекты", — подчеркнул Лавров.
Ранее министр заявил
, что Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.