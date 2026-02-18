Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
Текущие отношения Москвы и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе носят прагматичный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T23:37
2026-02-18T23:37
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сергей лавров
политика
дональд трамп
сша
новости сво
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Текущие отношения Москвы и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе носят прагматичный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст опубликован на сайте дипведомства.По подчеркнул, что существует понимание необходимости руководствоваться здравым смыслом и признавать национальные интересы обеих стран.Лавров также напомнил, что в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Эр-Рияде был достигнут консенсус о том, что Америка руководствуется собственными национальными интересами, а Россия имеет право на свои. Там, где интересы совпадают, возможна реализация совместных проектов, в местах расхождения следует избегать конфронтации.Министр добавил, что Трамп неоднократно заявлял, что нынешняя война "не его", а экс-президента США Джо Байдена, и стремится прекратить ее как можно скорее.Ранее министр заявил, что Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них.
https://crimea.ria.ru/20260218/zelenskiy-ne-khochet-mira---lavrov-1153323986.html
россия
сша
украина
Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Текущие отношения Москвы и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе носят прагматичный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст опубликован на сайте дипведомства.
"Разногласия бывают всегда. С кем-то больше, с кем-то меньше, с кем-то совсем серьезные разногласия. Но это не значит, что нужно перестать разговаривать", — отметил министр.
По подчеркнул, что существует понимание необходимости руководствоваться здравым смыслом и признавать национальные интересы обеих стран.
Лавров также напомнил, что в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Эр-Рияде был достигнут консенсус о том, что Америка руководствуется собственными национальными интересами, а Россия имеет право на свои. Там, где интересы совпадают, возможна реализация совместных проектов, в местах расхождения следует избегать конфронтации.
Министр добавил, что Трамп неоднократно заявлял, что нынешняя война "не его", а экс-президента США Джо Байдена, и стремится прекратить ее как можно скорее.
"Эта война уже вышла на самый первый план в мировых проблемах. Поэтому надо, ее "убрать с дороги", а потом мы будем реализовывать взаимовыгодные проекты", — подчеркнул Лавров.
Ранее министр заявил, что Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них.
Владимир Зеленский
Вчера, 22:45
Зеленский не хочет мира - Лавров
 
