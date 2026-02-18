https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-nazval-otnosheniya-rossii-i-ssha-pri-trampe-pragmatichnymi-1153325495.html

Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными

Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными

Текущие отношения Москвы и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе носят прагматичный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

сергей лавров

политика

дональд трамп

сша

новости сво

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144286071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41623605a466db43dd6b0d61bbd7fbe0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Текущие отношения Москвы и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе носят прагматичный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст опубликован на сайте дипведомства.По подчеркнул, что существует понимание необходимости руководствоваться здравым смыслом и признавать национальные интересы обеих стран.Лавров также напомнил, что в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Эр-Рияде был достигнут консенсус о том, что Америка руководствуется собственными национальными интересами, а Россия имеет право на свои. Там, где интересы совпадают, возможна реализация совместных проектов, в местах расхождения следует избегать конфронтации.Министр добавил, что Трамп неоднократно заявлял, что нынешняя война "не его", а экс-президента США Джо Байдена, и стремится прекратить ее как можно скорее.Ранее министр заявил, что Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сша

украина

2026

Новости

