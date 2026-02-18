https://crimea.ria.ru/20260218/lavrov-evropa-v-isterike-trebuet-uchastiya-v-peregovorakh-po-ukraine-1153323635.html
Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине
Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России начать переговоры и требуя от всех, чтобы Европа была участницей этих переговоров. О чем разговаривать с европейцами, когда они однозначно говорят, что Украина отстаивает европейские ценности. Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз – это нацистская организация", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Министр выразил уверенность, что в Европе никто пальцем не пошевелит, чтобы заставить Киев отменить законы, запрещающие русский язык во всех сферах и запрещающие каноническую православную церковь.
Лавров подчеркнул, что нигде в мире нет такой ситуации, как на Украине.
"В арабских странах, в Палестине иврит не запрещен. В Израиле используется арабский язык. А вот Украине это разрешено (запрещать русский язык - ред.)", - резюмировал министр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.