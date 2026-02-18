https://crimea.ria.ru/20260218/krym-zakrepit-vypusknikov-za-bolnitsami-dlya-resheniya-kadrovogo-defitsita-1153276648.html

Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита

Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения, сообщает министр здравоохранения РК Алексей...

2026-02-18T07:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения, сообщает министр здравоохранения РК Алексей Натаров.По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью. Около 87% составили жители региона, но также приезжают медики из центральной России, с Севера и Дальнего Востока.На 2026 год запланировано привлечение не менее 70 специалистов, при необходимости республика намерена добиваться увеличения квоты.Что касается необходимых направлений, глава ведомства отметил, что Крыму нужны врачи первичного звена. Помимо федеральных программ, их набор станет возможным благодаря новой системе образования.Ранее сообщалось, что проблему нехватки специалистов в медицинских учреждениях в Крыму решают несколькими способами, в том числе на уровне организаций при поддержке местных властей и бюджета республики, и сегодня острого дефицита в работниках отрасль уже не испытывает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионВсе отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанамКаких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию

