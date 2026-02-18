https://crimea.ria.ru/20260218/khersonskiy-biznesmen-pytalsya-vvezti-v-krym-opasnuyu-baraninu-1153313781.html

Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора, опасное мясо уничтожено.По данным пресс-службы, опасную продукцию обнаружили 11 февраля на трассе Херсонская область-Армянск, в районе КПП "Перекоп" в ходе досмотра транспортного средства и документарного контроля.Индивидуальному предпринимателю из Херсонской области, владельцу данной партии продукции, выданы требования об устранении ветеринарных нарушений и обеспечении ответственного и изолированного хранения до решения вопроса об уничтожении небезопасного мяса. По итогу проведенной работы мясо баранины общим весом 164,5 кг уничтожено под контролем сотрудников Россельхознадзора по Херсонской области.Около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе, сообщали ранее в среду в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икрыВ Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллионВ Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции

