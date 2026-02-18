Рейтинг@Mail.ru
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора, опасное мясо уничтожено.По данным пресс-службы, опасную продукцию обнаружили 11 февраля на трассе Херсонская область-Армянск, в районе КПП "Перекоп" в ходе досмотра транспортного средства и документарного контроля.Индивидуальному предпринимателю из Херсонской области, владельцу данной партии продукции, выданы требования об устранении ветеринарных нарушений и обеспечении ответственного и изолированного хранения до решения вопроса об уничтожении небезопасного мяса. По итогу проведенной работы мясо баранины общим весом 164,5 кг уничтожено под контролем сотрудников Россельхознадзора по Херсонской области.Около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе, сообщали ранее в среду в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Новости
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину

Россельхознадзор остановил воз опасной баранины в Крым из Херсонской области

21:46 18.02.2026 (обновлено: 23:42 18.02.2026)
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора, опасное мясо уничтожено.
По данным пресс-службы, опасную продукцию обнаружили 11 февраля на трассе Херсонская область-Армянск, в районе КПП "Перекоп" в ходе досмотра транспортного средства и документарного контроля.
"Было установлено, что среди партии мяса охлажденной говядины и говяжьих охлажденных субпродуктов, которые сопровождались ветеринарно-сопроводительными документами, находились восемь туш баранины общим весом 164,5 кг без документов, подтверждающих качество и безопасность, а также эпизоотическое благополучие местности выхода", – сказано в сообщении.
Индивидуальному предпринимателю из Херсонской области, владельцу данной партии продукции, выданы требования об устранении ветеринарных нарушений и обеспечении ответственного и изолированного хранения до решения вопроса об уничтожении небезопасного мяса. По итогу проведенной работы мясо баранины общим весом 164,5 кг уничтожено под контролем сотрудников Россельхознадзора по Херсонской области.
Около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе, сообщали ранее в среду в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
