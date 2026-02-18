Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/glava-vtb-predlozhil-rasshirit-polnomochiya-bankov-v-borbe-s-dropami-1153318974.html
Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам,... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T18:34
2026-02-18T18:34
втб
новости
андрей костин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153318859_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_553e5eb1283eee39917c6c48e5b969d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам, сообщает банк.Костин принимает участие в Уральском форуме Банка России "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.Глава ВТБ отметил, что на сегодняшний день без решения правоохранительных органов банки не вправе отказать клиенту в выдаче денег по его требованию в офисе."Надо давать больше полномочий банкам…. Например, мы арестовываем деньги…, но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать "свои деньги". Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры", — приводятся в сообщении слова Костина.Он добавил, что два первых уголовных дела в рамках нового законодательства о дропперстве было заведено против дропов, которые пытались похитить средства клиентов ВТБ. Сегодня против четверти выявленных в банке дропов ведутся уголовные дела.В то же время, Костин отметил, что 2025 год стал поворотным в деле борьбы с мошенничеством. "Это первый год, когда была начата такая консолидированная и комплексная атака на фрод", - подчеркнул он.Как отметили в ВТБ, банк применяет ряд методов для борьбы с дропами— номинальными владельцами счетов, которые контролируются преступниками, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. По данным банка, за три последних года выявлено 380 тысяч дропов, почти половина из них – в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 миллионов рублей.Костин добавил, что выступает за активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство — это преступление. Он напомнил цитату из романа "Мастер и Маргарита". "Никогда не разговаривайте с неизвестными". "Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают", — посетовал Костин, отметив, что банкам надо больше фокусироваться на разъяснительной работе с клиентами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153318859_154:0:2822:2001_1920x0_80_0_0_9df867d518df3664beebe2936b55e379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости, андрей костин

Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами

18:34 18.02.2026
 
© Фото: пресс-служба ВТБАндрей Костин
Андрей Костин
© Фото: пресс-служба ВТБ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам, сообщает банк.
Костин принимает участие в Уральском форуме Банка России "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.
Глава ВТБ отметил, что на сегодняшний день без решения правоохранительных органов банки не вправе отказать клиенту в выдаче денег по его требованию в офисе.
"Надо давать больше полномочий банкам…. Например, мы арестовываем деньги…, но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать "свои деньги". Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры", — приводятся в сообщении слова Костина.
Он добавил, что два первых уголовных дела в рамках нового законодательства о дропперстве было заведено против дропов, которые пытались похитить средства клиентов ВТБ. Сегодня против четверти выявленных в банке дропов ведутся уголовные дела.
В то же время, Костин отметил, что 2025 год стал поворотным в деле борьбы с мошенничеством. "Это первый год, когда была начата такая консолидированная и комплексная атака на фрод", - подчеркнул он.
Как отметили в ВТБ, банк применяет ряд методов для борьбы с дропами— номинальными владельцами счетов, которые контролируются преступниками, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. По данным банка, за три последних года выявлено 380 тысяч дропов, почти половина из них – в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 миллионов рублей.
Костин добавил, что выступает за активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство — это преступление. Он напомнил цитату из романа "Мастер и Маргарита". "Никогда не разговаривайте с неизвестными". "Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают", — посетовал Костин, отметив, что банкам надо больше фокусироваться на разъяснительной работе с клиентами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБНовостиАндрей Костин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Сильный ветер до 28 метров в секунду накроет Севастополь ночью и утром
18:34Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
18:15Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена
17:595-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
17:42Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
17:34В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
17:28Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
17:20На Украине произошла попытка переворота
17:09Экс-министру культуры Крыма Новосельской отказали в УДО
17:06Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
16:57Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой
16:37Авария обесточила часть Южного берега Крыма
16:18Сбой Telegram сегодня – что происходит
16:13В Азовском море наращивают популяцию белуги
15:52Telegram будет работать в зоне спецоперации
15:48Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину
15:28Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
15:19Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС
15:08Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр
14:50Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
Лента новостейМолния