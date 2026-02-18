https://crimea.ria.ru/20260218/glava-vtb-predlozhil-rasshirit-polnomochiya-bankov-v-borbe-s-dropami-1153318974.html
Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам, сообщает банк.Костин принимает участие в Уральском форуме Банка России "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.Глава ВТБ отметил, что на сегодняшний день без решения правоохранительных органов банки не вправе отказать клиенту в выдаче денег по его требованию в офисе."Надо давать больше полномочий банкам…. Например, мы арестовываем деньги…, но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать "свои деньги". Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры", — приводятся в сообщении слова Костина.Он добавил, что два первых уголовных дела в рамках нового законодательства о дропперстве было заведено против дропов, которые пытались похитить средства клиентов ВТБ. Сегодня против четверти выявленных в банке дропов ведутся уголовные дела.В то же время, Костин отметил, что 2025 год стал поворотным в деле борьбы с мошенничеством. "Это первый год, когда была начата такая консолидированная и комплексная атака на фрод", - подчеркнул он.Как отметили в ВТБ, банк применяет ряд методов для борьбы с дропами— номинальными владельцами счетов, которые контролируются преступниками, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. По данным банка, за три последних года выявлено 380 тысяч дропов, почти половина из них – в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 миллионов рублей.Костин добавил, что выступает за активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство — это преступление. Он напомнил цитату из романа "Мастер и Маргарита". "Никогда не разговаривайте с неизвестными". "Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают", — посетовал Костин, отметив, что банкам надо больше фокусироваться на разъяснительной работе с клиентами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
