Герои Отечества: связь поколений
Герои Отечества: связь поколений
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля - 11.00. Круглый стол "Герои Отечества: связь поколений".Участники:— первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель Регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Республики Крым Сергей ЦЕКОВ;— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;— председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Руслан САМСОНОВ;— военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации Руслан АХМЕДОВ.Крым дает официальный старт проведению в регионе мероприятий, посвященных Году единства народов России. Они будут направлены на укрепление связи поколений, воспитание бережного отношения к исторической памяти, способствовать укреплению межнационального единства и согласия на примере героического прошлого и настоящего России.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
