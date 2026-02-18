Рейтинг@Mail.ru
Герои Отечества: связь поколений - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260218/geroi-otechestva-svyaz-pokoleniy-1153269518.html
Герои Отечества: связь поколений
Герои Отечества: связь поколений - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Герои Отечества: связь поколений
РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-18T11:00
2026-02-17T10:43
пресс-центр
год единства народов россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111004/39/1110043907_0:33:740:449_1920x0_80_0_0_70ace1f8e64ecaf38d6fb344ef432505.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля - 11.00. Круглый стол "Герои Отечества: связь поколений".Участники:— первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель Регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Республики Крым Сергей ЦЕКОВ;— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;— председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Руслан САМСОНОВ;— военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации Руслан АХМЕДОВ.Крым дает официальный старт проведению в регионе мероприятий, посвященных Году единства народов России. Они будут направлены на укрепление связи поколений, воспитание бережного отношения к исторической памяти, способствовать укреплению межнационального единства и согласия на примере героического прошлого и настоящего России.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
пресс-центр, год единства народов россии

Герои Отечества: связь поколений

11:00 18.02.2026
 
Георгиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости. Евгения Новоженина
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля - 11.00. Круглый стол "Герои Отечества: связь поколений".
Участники:
— первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель Регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Республики Крым Сергей ЦЕКОВ;
— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;
— председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Руслан САМСОНОВ;
— военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации Руслан АХМЕДОВ.
Крым дает официальный старт проведению в регионе мероприятий, посвященных Году единства народов России. Они будут направлены на укрепление связи поколений, воспитание бережного отношения к исторической памяти, способствовать укреплению межнационального единства и согласия на примере героического прошлого и настоящего России.

Какие идеи заложены в мероприятия, проводимые в Крыму в рамках Года единства народов России? Какую роль играет героическое прошлое и настоящее России в формировании межнационального согласия и гражданского единства? Почему важно поддерживать уважение к истории и традициям в современном обществе? Какие уроки современному поколению стоит сделать, изучая историю своего народа и страны?

Аккредитация:
Тел. (3652) 27-44-55
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрГод единства народов России
 
