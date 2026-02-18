Рейтинг@Mail.ru
Фицо грозит закрыть энергопоставки Киеву из-за нефтепровода "Дружба" - РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине из-за остановки потока по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR.Накануне нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе запросил нефть из госрезервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба".В марте прошлого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина дважды повторила атаки на объект – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Зеленского ожидают последствия за эти атаки, заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила ТрампаФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
нефтепровод "дружба", новости, роберт фицо, энергетика, украина, словакия
Фицо грозит закрыть энергопоставки Киеву из-за нефтепровода "Дружба"

Энергопоставки Украине могут прекратится из-за остановки нефтепровода "Дружба" – Фицо

14:18 18.02.2026
 
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине из-за остановки потока по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR.
"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии", –цитирует Фицо РИА Новости.
Накануне нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе запросил нефть из госрезервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба".
В марте прошлого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина дважды повторила атаки на объект – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Зеленского ожидают последствия за эти атаки, заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.
Нефтепровод "Дружба" Новости Роберт Фицо Энергетика Украина Словакия
 
