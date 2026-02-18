https://crimea.ria.ru/20260218/fitso-grozit-zakryt-energopostavki-kievu-iz-za-nefteprovoda-druzhba-1153310521.html

Фицо грозит закрыть энергопоставки Киеву из-за нефтепровода "Дружба"

Фицо грозит закрыть энергопоставки Киеву из-за нефтепровода "Дружба" - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Фицо грозит закрыть энергопоставки Киеву из-за нефтепровода "Дружба"

Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине из-за остановки потока по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине из-за остановки потока по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR.Накануне нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе запросил нефть из госрезервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба".В марте прошлого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина дважды повторила атаки на объект – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Зеленского ожидают последствия за эти атаки, заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила ТрампаФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии

Новости

