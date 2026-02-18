https://crimea.ria.ru/20260218/fas-nashla-zavyshenie-kommunalnykh-tarifov-v-regionakh-rossii-1153305446.html

ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России

2026-02-18T12:09

цены и тарифы

жкх

новости

михаил мишустин

правительство россии

фас (федеральная антимонопольная служба)

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Свыше 50 млрд рублей экономически необоснованных средств выявила Федеральная антимонопольная служба в рамках проверки обоснованности коммунальных тарифов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам встречи главы российского правительства Михаила Мишустина с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.В Кабмине напомнили, что в РФ действуют механизмы поддержки граждан, в том числе система адресных субсидий при превышении расходов на оплату ЖКУ максимально допустимой доли в доходах граждан, а также повышенный диапазон потребления электроэнергии для домов с электроотоплением.В ходе встречи Шаскольский отметил два новых законопроекта, которые уже приняты Госдумой в первом чтении и призваны усилить полномочия службы в сфере тарифного регулирования.Как сообщалось, с января тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 1,7%, с октября произойдет рост еще на 11,9%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 годуКак вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаПутин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы

2026

