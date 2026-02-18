https://crimea.ria.ru/20260218/dva-rayona-kryma-chastichno-obestocheny-iz-za-avarii-1153300535.html

Два района Крыма частично обесточены из-за аварии

Восемь населенных пунктов в Сакском и Первомайском районах частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов в Сакском и Первомайском районах частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Сакский район, населенные пункты частично Карьерное, Охотниковое, Громовка, Орлянка", - перечислили в компании.В Первомайском районе частично обесточены Алексеевка, Сары-Баш, Войково и Привольное.По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.Накануне авария обесточила три населенных пункта Симферопольского района, также во вторник без света из-за неисправностей на линиях оставались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районах. Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора года

