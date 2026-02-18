Рейтинг@Mail.ru
Два района Крыма частично обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/dva-rayona-kryma-chastichno-obestocheny-iz-za-avarii-1153300535.html
Два района Крыма частично обесточены из-за аварии
Два района Крыма частично обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Два района Крыма частично обесточены из-за аварии
Восемь населенных пунктов в Сакском и Первомайском районах частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T09:55
2026-02-18T09:55
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
электричество
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3267893240b5812d00de6b2291930c0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов в Сакском и Первомайском районах частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Сакский район, населенные пункты частично Карьерное, Охотниковое, Громовка, Орлянка", - перечислили в компании.В Первомайском районе частично обесточены Алексеевка, Сары-Баш, Войково и Привольное.По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.Накануне авария обесточила три населенных пункта Симферопольского района, также во вторник без света из-за неисправностей на линиях оставались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районах. Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e25e08fbd250f8d58d632474e9a3946e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, электроэнергия
Два района Крыма частично обесточены из-за аварии

Сакский и Первомайский районы Крыма частично обесточены из-за аварии

09:55 18.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник Крымэнерго
Сотрудник Крымэнерго - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов в Сакском и Первомайском районах частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Сакский район, населенные пункты частично Карьерное, Охотниковое, Громовка, Орлянка", - перечислили в компании.
В Первомайском районе частично обесточены Алексеевка, Сары-Баш, Войково и Привольное.
По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.
Накануне авария обесточила три населенных пункта Симферопольского района, также во вторник без света из-за неисправностей на линиях оставались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районах.
Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
В Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭС
Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
 
Отключение электроэнергии в КрымуКрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоЭлектроэнергия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:09ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России
12:01Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
11:55В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
11:45В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
11:32Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
11:18Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
11:05Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
10:59Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
10:52В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
10:36В России сертифицирован первый веганский алкоголь
10:27На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
10:12В Крыму приступили к севу яровых
10:11В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
Лента новостейМолния