Рейтинг@Mail.ru
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260218/dozhdi-i-morozy-povredili-dorogi-v-krymu--kak-budut-remontirovat-1153306733.html
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T19:52
2026-02-18T19:52
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
максим демин
крымавтодор
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134554247_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7011feb4b3fe5119a0886c8e718fb411.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет восстановление дорог после зимнего периода, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин.Он напомнил, что зимний период в Крыму был богат на осадки. Выпавшая влага очень сильно насытила дорожную одежду, а из-за серьезных морозов промерзло все основание дорог.Большей частью пострадали старые дороги, которые давно не видели покрытия, отметил он."Мы сейчас активно проводим обследование всей уличной дорожной сети. Те дороги, которые ремонтировались в прошлые, позапрошлые года - они стоят. Не говоря уже о дорогах, которые выполнялись по полному циклу ремонта с заменой нижнего и верхнего слоя, с установкой бортовых камней. Там наблюдаются только небольшие деформации, которые могут возникнуть в районе люков, колодцев, примыканий, перекрестков. Ничтожно мала часть таких повреждений", – заверил гендиректор "Крымавтодора".Все разрушения на вновь отремонтированных дорогах, имеющих гарантию 5-7 лет, будут устранены за счет подрядчика, подчеркнул Демин.Особого подхода в республике требуют дороги без асфальтобетонного покрытия, считает специалист."В Крыму порядка 16 тысяч километров дорог. Из них 5 тысяч – грейдерных, то есть на третьей части дорог нет асфальтобетона. Гравийные дороги – это дороги переходного типа покрытия, ремонт которого выполняется, по всем справочникам, не реже двух раз в год, если есть изменения профиля и разрушения", – отметил он.Состояние таких дорог зависит от нагрузки на них, уточнил Демин.Предприятие "Крымавтодор", несмотря на изменчивость погодных условий на полуострове, при любой возможности выполняет восстановительные работы, отметил спикер."Как только есть любое окошко, более-менее удобное для работы, без значительных осадков – мы приступаем к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном, и холодной асфальтобетонной смесью", – уточнил он.Сейчас, по информации директора предприятия, активно ведутся работы в столице Крыма.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе досрочно отремонтируют дорогиДороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца годаСколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134554247_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d5d039fe1102d86e9888263bcfd376fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, максим демин, крымавтодор, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать

В Крыму приступили к восстановлению дорог после снегопадов и морозов

19:52 18.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет восстановление дорог после зимнего периода, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин.
Он напомнил, что зимний период в Крыму был богат на осадки. Выпавшая влага очень сильно насытила дорожную одежду, а из-за серьезных морозов промерзло все основание дорог.

"Щебеночное, асфальтное, крупнозернистое основания насытились влагой. Потом началось потепление и оттаивание, которое мы последние две недели наблюдаем. Оттаивает верхний слой, а внизу остается замерзшая вода. Поэтому активно образовывались, и продолжают даже сейчас еще образовываться, ямы и на гравийных, и на асфальтных дорогах. Образуется разрушение верхнего слоя", – пояснил Демин.

Большей частью пострадали старые дороги, которые давно не видели покрытия, отметил он.
"Мы сейчас активно проводим обследование всей уличной дорожной сети. Те дороги, которые ремонтировались в прошлые, позапрошлые года - они стоят. Не говоря уже о дорогах, которые выполнялись по полному циклу ремонта с заменой нижнего и верхнего слоя, с установкой бортовых камней. Там наблюдаются только небольшие деформации, которые могут возникнуть в районе люков, колодцев, примыканий, перекрестков. Ничтожно мала часть таких повреждений", – заверил гендиректор "Крымавтодора".
Все разрушения на вновь отремонтированных дорогах, имеющих гарантию 5-7 лет, будут устранены за счет подрядчика, подчеркнул Демин.
Особого подхода в республике требуют дороги без асфальтобетонного покрытия, считает специалист.
"В Крыму порядка 16 тысяч километров дорог. Из них 5 тысяч – грейдерных, то есть на третьей части дорог нет асфальтобетона. Гравийные дороги – это дороги переходного типа покрытия, ремонт которого выполняется, по всем справочникам, не реже двух раз в год, если есть изменения профиля и разрушения", – отметил он.
Состояние таких дорог зависит от нагрузки на них, уточнил Демин.
Предприятие "Крымавтодор", несмотря на изменчивость погодных условий на полуострове, при любой возможности выполняет восстановительные работы, отметил спикер.
"Как только есть любое окошко, более-менее удобное для работы, без значительных осадков – мы приступаем к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном, и холодной асфальтобетонной смесью", – уточнил он.
Сейчас, по информации директора предприятия, активно ведутся работы в столице Крыма.

"Мы выполняем ямочный ремонт по Симферополю – улица Севастопольская, Красноармейская. Целый ряд улиц, порядка 75-ти. Уже приступили к грейдированию в Джанкойском районе, Симферополе, Каменке… Задача стоит – в марте закончить весь ямочный ремонт", – подытожил гость эфира.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНовости КрымаМаксим ДеминКрымавтодорРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
20:41Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
20:36Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край
20:23В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
20:05Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:52Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
19:36В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
19:23В Крыму модернизируют онкологический диспансер
19:17В России подняли на смех новые претензии Польши
19:04Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам
18:40Сильный ветер до 28 метров в секунду накроет Севастополь ночью и утром
18:34Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
18:15Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена
17:595-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
17:42Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
17:34В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
17:28Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
17:20На Украине произошла попытка переворота
17:09Экс-министру культуры Крыма Новосельской отказали в УДО
17:06Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
Лента новостейМолния