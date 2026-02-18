https://crimea.ria.ru/20260218/dozhdi-i-morozy-povredili-dorogi-v-krymu--kak-budut-remontirovat-1153306733.html
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T19:52
2026-02-18T19:52
2026-02-18T19:52
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
максим демин
крымавтодор
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134554247_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7011feb4b3fe5119a0886c8e718fb411.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет восстановление дорог после зимнего периода, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин.Он напомнил, что зимний период в Крыму был богат на осадки. Выпавшая влага очень сильно насытила дорожную одежду, а из-за серьезных морозов промерзло все основание дорог.Большей частью пострадали старые дороги, которые давно не видели покрытия, отметил он."Мы сейчас активно проводим обследование всей уличной дорожной сети. Те дороги, которые ремонтировались в прошлые, позапрошлые года - они стоят. Не говоря уже о дорогах, которые выполнялись по полному циклу ремонта с заменой нижнего и верхнего слоя, с установкой бортовых камней. Там наблюдаются только небольшие деформации, которые могут возникнуть в районе люков, колодцев, примыканий, перекрестков. Ничтожно мала часть таких повреждений", – заверил гендиректор "Крымавтодора".Все разрушения на вновь отремонтированных дорогах, имеющих гарантию 5-7 лет, будут устранены за счет подрядчика, подчеркнул Демин.Особого подхода в республике требуют дороги без асфальтобетонного покрытия, считает специалист."В Крыму порядка 16 тысяч километров дорог. Из них 5 тысяч – грейдерных, то есть на третьей части дорог нет асфальтобетона. Гравийные дороги – это дороги переходного типа покрытия, ремонт которого выполняется, по всем справочникам, не реже двух раз в год, если есть изменения профиля и разрушения", – отметил он.Состояние таких дорог зависит от нагрузки на них, уточнил Демин.Предприятие "Крымавтодор", несмотря на изменчивость погодных условий на полуострове, при любой возможности выполняет восстановительные работы, отметил спикер."Как только есть любое окошко, более-менее удобное для работы, без значительных осадков – мы приступаем к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном, и холодной асфальтобетонной смесью", – уточнил он.Сейчас, по информации директора предприятия, активно ведутся работы в столице Крыма.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе досрочно отремонтируют дорогиДороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца годаСколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134554247_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d5d039fe1102d86e9888263bcfd376fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, максим демин, крымавтодор, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
В Крыму приступили к восстановлению дорог после снегопадов и морозов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым.
Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет восстановление дорог после зимнего периода, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин.
Он напомнил, что зимний период в Крыму был богат на осадки. Выпавшая влага очень сильно насытила дорожную одежду, а из-за серьезных морозов промерзло все основание дорог.
"Щебеночное, асфальтное, крупнозернистое основания насытились влагой. Потом началось потепление и оттаивание, которое мы последние две недели наблюдаем. Оттаивает верхний слой, а внизу остается замерзшая вода. Поэтому активно образовывались, и продолжают даже сейчас еще образовываться, ямы и на гравийных, и на асфальтных дорогах. Образуется разрушение верхнего слоя", – пояснил Демин.
Большей частью пострадали старые дороги, которые давно не видели покрытия, отметил он.
"Мы сейчас активно проводим обследование всей уличной дорожной сети. Те дороги, которые ремонтировались в прошлые, позапрошлые года - они стоят. Не говоря уже о дорогах, которые выполнялись по полному циклу ремонта с заменой нижнего и верхнего слоя, с установкой бортовых камней. Там наблюдаются только небольшие деформации, которые могут возникнуть в районе люков, колодцев, примыканий, перекрестков. Ничтожно мала часть таких повреждений", – заверил гендиректор "Крымавтодора".
Все разрушения на вновь отремонтированных дорогах, имеющих гарантию 5-7 лет, будут устранены за счет подрядчика, подчеркнул Демин.
Особого подхода в республике требуют дороги без асфальтобетонного покрытия, считает специалист.
"В Крыму порядка 16 тысяч километров дорог. Из них 5 тысяч – грейдерных, то есть на третьей части дорог нет асфальтобетона. Гравийные дороги – это дороги переходного типа покрытия, ремонт которого выполняется, по всем справочникам, не реже двух раз в год, если есть изменения профиля и разрушения", – отметил он.
Состояние таких дорог зависит от нагрузки на них, уточнил Демин.
Предприятие "Крымавтодор", несмотря на изменчивость погодных условий на полуострове, при любой возможности выполняет восстановительные работы, отметил спикер.
"Как только есть любое окошко, более-менее удобное для работы, без значительных осадков – мы приступаем к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном, и холодной асфальтобетонной смесью", – уточнил он.
Сейчас, по информации директора предприятия, активно ведутся работы в столице Крыма.
"Мы выполняем ямочный ремонт по Симферополю – улица Севастопольская, Красноармейская. Целый ряд улиц, порядка 75-ти. Уже приступили к грейдированию в Джанкойском районе, Симферополе, Каменке… Задача стоит – в марте закончить весь ямочный ремонт", – подытожил гость эфира.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями
главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: