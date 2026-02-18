https://crimea.ria.ru/20260218/dozhdi-i-morozy-povredili-dorogi-v-krymu--kak-budut-remontirovat-1153306733.html

Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать

Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать

Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T19:52

2026-02-18T19:52

2026-02-18T19:52

радио "спутник в крыму"

крым

новости крыма

максим демин

крымавтодор

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134554247_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7011feb4b3fe5119a0886c8e718fb411.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Обильные дожди и снегопады уходящей зимы не лучшим образом повлияли на дороги в Крыму, на что обратил внимание глава республики Сергей Аксенов. Как идет восстановление дорог после зимнего периода, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин.Он напомнил, что зимний период в Крыму был богат на осадки. Выпавшая влага очень сильно насытила дорожную одежду, а из-за серьезных морозов промерзло все основание дорог.Большей частью пострадали старые дороги, которые давно не видели покрытия, отметил он."Мы сейчас активно проводим обследование всей уличной дорожной сети. Те дороги, которые ремонтировались в прошлые, позапрошлые года - они стоят. Не говоря уже о дорогах, которые выполнялись по полному циклу ремонта с заменой нижнего и верхнего слоя, с установкой бортовых камней. Там наблюдаются только небольшие деформации, которые могут возникнуть в районе люков, колодцев, примыканий, перекрестков. Ничтожно мала часть таких повреждений", – заверил гендиректор "Крымавтодора".Все разрушения на вновь отремонтированных дорогах, имеющих гарантию 5-7 лет, будут устранены за счет подрядчика, подчеркнул Демин.Особого подхода в республике требуют дороги без асфальтобетонного покрытия, считает специалист."В Крыму порядка 16 тысяч километров дорог. Из них 5 тысяч – грейдерных, то есть на третьей части дорог нет асфальтобетона. Гравийные дороги – это дороги переходного типа покрытия, ремонт которого выполняется, по всем справочникам, не реже двух раз в год, если есть изменения профиля и разрушения", – отметил он.Состояние таких дорог зависит от нагрузки на них, уточнил Демин.Предприятие "Крымавтодор", несмотря на изменчивость погодных условий на полуострове, при любой возможности выполняет восстановительные работы, отметил спикер."Как только есть любое окошко, более-менее удобное для работы, без значительных осадков – мы приступаем к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном, и холодной асфальтобетонной смесью", – уточнил он.Сейчас, по информации директора предприятия, активно ведутся работы в столице Крыма.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе досрочно отремонтируют дорогиДороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца годаСколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, максим демин, крымавтодор, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма