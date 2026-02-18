https://crimea.ria.ru/20260218/dorogu-k-kurortu-zolotye-peski-rossii-postroyat-k-1029-godu--aksenov-1153303034.html

Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Работы разделены на два этапа. Первый этап включает строительство и реконструкцию автомобильной дороги в границах улицы Симферопольской протяженностью более 10 тысяч метров."Дорога будет включать две полосы шириной по три метра, ввод запланирован в 2027 году", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Второй этап – строительство и реконструкция кольцевой развязки и магистральной городской дороги второго класса протяженностью семь тысяч метров, которая включает четыре полосы шириной по 3,5 м с расчетной скоростью движения 90 км/ч. После того, как будут получены положительные заключения на проектную документацию и результаты инженерных изысканий Служба автомобильных дорог РК приступит к заключению госконтрактов на строительно-монтажные работы, отметил он. Территория, которая освободится при переносе автодороги, будет использоваться для создания объектов рекреационной инфраструктуры, включая набережную протяженностью в 12 км. Полностью закончить строительство дороги планируется в 2029 году.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в ЕвпаторииДля работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь

