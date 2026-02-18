Рейтинг@Mail.ru
Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
Проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T11:18
2026-02-18T11:35
"золотые пески россии"
евпатория
сергей аксенов
инфраструктура
туризм в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Работы разделены на два этапа. Первый этап включает строительство и реконструкцию автомобильной дороги в границах улицы Симферопольской протяженностью более 10 тысяч метров."Дорога будет включать две полосы шириной по три метра, ввод запланирован в 2027 году", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Второй этап – строительство и реконструкция кольцевой развязки и магистральной городской дороги второго класса протяженностью семь тысяч метров, которая включает четыре полосы шириной по 3,5 м с расчетной скоростью движения 90 км/ч. После того, как будут получены положительные заключения на проектную документацию и результаты инженерных изысканий Служба автомобильных дорог РК приступит к заключению госконтрактов на строительно-монтажные работы, отметил он. Территория, которая освободится при переносе автодороги, будет использоваться для создания объектов рекреационной инфраструктуры, включая набережную протяженностью в 12 км. Полностью закончить строительство дороги планируется в 2029 году.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
евпатория
крым
Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов

11:18 18.02.2026 (обновлено: 11:35 18.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Работы разделены на два этапа.
Первый этап включает строительство и реконструкцию автомобильной дороги в границах улицы Симферопольской протяженностью более 10 тысяч метров.
"Дорога будет включать две полосы шириной по три метра, ввод запланирован в 2027 году", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Второй этап – строительство и реконструкция кольцевой развязки и магистральной городской дороги второго класса протяженностью семь тысяч метров, которая включает четыре полосы шириной по 3,5 м с расчетной скоростью движения 90 км/ч.
После того, как будут получены положительные заключения на проектную документацию и результаты инженерных изысканий Служба автомобильных дорог РК приступит к заключению госконтрактов на строительно-монтажные работы, отметил он.

"Концепция развития территории туристического комплекса предполагает перенос региональной автодороги за границы железной дороги. Это позволит увеличить планировочные возможности земельных участков, уменьшит количество необходимых пешеходных переходов, а также сократит негативное экологическое влияние автодороги на рекреационную зону", – добавил Аксенов.

Территория, которая освободится при переносе автодороги, будет использоваться для создания объектов рекреационной инфраструктуры, включая набережную протяженностью в 12 км.
Полностью закончить строительство дороги планируется в 2029 году.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
