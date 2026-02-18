Рейтинг@Mail.ru
Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/chto-ssha-otvetili-na-predlozhenie-rossii-vydelit-1-mlrd-dlya-gazy-1153325345.html
Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
Москва направила Вашингтону официальную ноту, разрешающую использовать 1 миллиард долларов из замороженных в Штатах российских активов на реализацию проектов... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T23:34
2026-02-18T23:40
россия
сша
сектор газа
в мире
ближний восток
политика
внешняя политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132531057_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_daccb18c2ff46610acea68e86eee0a91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Москва направила Вашингтону официальную ноту, разрешающую использовать 1 миллиард долларов из замороженных в Штатах российских активов на реализацию проектов восстановления сектора Газа, но ответа не получила. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России направить 1 миллиард долларов из средств, замороженных в США, в новую инициированную американским президентом структуру "Совет мира" для поддержки палестинского народа и восстановления разрушенной инфраструктуры сектора Газа."Слышал, что президент (США) Дональд Трамп, когда узнал об этом, позитивно отреагировал, сказал, что это хорошая идея. Но с тех пор американцы никаким образом не подтвердили оценку своего президента", - сказал Лавров.Он отметил, что РФ официально направила Соединенным Штатам ноту, которую Москва просила рассматривать как "наше согласие и поручение – направить 1 млрд долларов из принадлежащих России денег на проекты, которые будут реализовываться в секторе Газа".Глава МИД РФ также указал, что 19 февраля в Вашингтоне состоится заседание "Совета мира", и что страны-участницы пообещали выделить 5 млрд долларов."Надеюсь, что один из этих миллиардов – российский", - добавил Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
сектор газа
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132531057_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_2d2aec3403eaba38a66dcf25e8dc9b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, сектор газа, в мире, ближний восток, политика, внешняя политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров
Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы

РФ не получила официального ответа США на инициативу направить $1 млрд на Газу – Лавров

23:34 18.02.2026 (обновлено: 23:40 18.02.2026)
 
© AP Photo Fatima ShbairСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo Fatima Shbair
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Москва направила Вашингтону официальную ноту, разрешающую использовать 1 миллиард долларов из замороженных в Штатах российских активов на реализацию проектов восстановления сектора Газа, но ответа не получила. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.
В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России направить 1 миллиард долларов из средств, замороженных в США, в новую инициированную американским президентом структуру "Совет мира" для поддержки палестинского народа и восстановления разрушенной инфраструктуры сектора Газа.
"Слышал, что президент (США) Дональд Трамп, когда узнал об этом, позитивно отреагировал, сказал, что это хорошая идея. Но с тех пор американцы никаким образом не подтвердили оценку своего президента", - сказал Лавров.
Он отметил, что РФ официально направила Соединенным Штатам ноту, которую Москва просила рассматривать как "наше согласие и поручение – направить 1 млрд долларов из принадлежащих России денег на проекты, которые будут реализовываться в секторе Газа".
"Конечно, попросили, чтобы нас уведомляли о том, какие это конкретно проекты. Мы не хотим, чтобы наши деньги шли на что-то, что не относится к обеспечению основных нужд гражданского населения, созданию жилья, поликлиник, школ и так далее", - уточнил министр.
Глава МИД РФ также указал, что 19 февраля в Вашингтоне состоится заседание "Совета мира", и что страны-участницы пообещали выделить 5 млрд долларов.
"Надеюсь, что один из этих миллиардов – российский", - добавил Лавров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияСШАСектор ГазаВ миреБлижний ВостокПолитикаВнешняя политикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей Лавров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
23:47Путину понравились крымские лимоны
23:37Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
23:34Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
23:21Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
23:17Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
23:13Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
22:45Зеленский не хочет мира - Лавров
22:33Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
22:31Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году
22:29Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине
22:16В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
22:06На Анапу идут шестиметровые волны
21:53Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
21:46Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину
21:34Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
Лента новостейМолния