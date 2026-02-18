https://crimea.ria.ru/20260218/chto-ssha-otvetili-na-predlozhenie-rossii-vydelit-1-mlrd-dlya-gazy-1153325345.html
Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
РФ не получила официального ответа США на инициативу направить $1 млрд на Газу – Лавров
23:34 18.02.2026 (обновлено: 23:40 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Москва направила Вашингтону официальную ноту, разрешающую использовать 1 миллиард долларов из замороженных в Штатах российских активов на реализацию проектов восстановления сектора Газа, но ответа не получила. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого опубликован на сайте дипведомства.
В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России направить 1 миллиард долларов из средств, замороженных в США, в новую инициированную американским президентом структуру "Совет мира" для поддержки палестинского народа и восстановления разрушенной инфраструктуры сектора Газа.
"Слышал, что президент (США) Дональд Трамп, когда узнал об этом, позитивно отреагировал, сказал, что это хорошая идея. Но с тех пор американцы никаким образом не подтвердили оценку своего президента", - сказал Лавров.
Он отметил, что РФ официально направила Соединенным Штатам ноту, которую Москва просила рассматривать как "наше согласие и поручение – направить 1 млрд долларов из принадлежащих России денег на проекты, которые будут реализовываться в секторе Газа".
"Конечно, попросили, чтобы нас уведомляли о том, какие это конкретно проекты. Мы не хотим, чтобы наши деньги шли на что-то, что не относится к обеспечению основных нужд гражданского населения, созданию жилья, поликлиник, школ и так далее", - уточнил министр.
Глава МИД РФ также указал, что 19 февраля в Вашингтоне состоится заседание "Совета мира", и что страны-участницы пообещали выделить 5 млрд долларов.
"Надеюсь, что один из этих миллиардов – российский", - добавил Лавров.
