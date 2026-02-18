https://crimea.ria.ru/20260218/chislo-oteley-na-kurorte-zolotye-peski-rossii-v-krymu-uvelichat-1153305187.html
Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Количество отелей и гостиниц, которые будут возведены в рамках строительства в Евпатории круглогодичного морского курорта "Золотые пески России", увеличили с ранее запланированных 18-ти до 21-го. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Общий номерной фонд курорта увеличился до 9727 номеров, число рабочих мест – до 8200, добавил Ганзий.По его словам, дополнительный турпоток после ввода курорта в эксплуатацию составит 1,3 миллиона гостей ежегодно.Министр также сообщил, что на сегодняшний день в курортно-туристической отрасли Крыма реализовываются 237 инвестиционных проектов на общую сумму более 342 миллиардов рублей.До 2030 года в республике планируется построить 33 новых объектов размещения, в том числе восемь санаториев, отметил Ганзий.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Полностью закончить строительство дороги планируется в 2029 году.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в ЕвпаторииДля работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь
