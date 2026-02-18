Рейтинг@Mail.ru
Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
Количество отелей и гостиниц, которые будут возведены в рамках строительства в Евпатории круглогодичного морского курорта "Золотые пески России", увеличили с... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Количество отелей и гостиниц, которые будут возведены в рамках строительства в Евпатории круглогодичного морского курорта "Золотые пески России", увеличили с ранее запланированных 18-ти до 21-го. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Общий номерной фонд курорта увеличился до 9727 номеров, число рабочих мест – до 8200, добавил Ганзий.По его словам, дополнительный турпоток после ввода курорта в эксплуатацию составит 1,3 миллиона гостей ежегодно.Министр также сообщил, что на сегодняшний день в курортно-туристической отрасли Крыма реализовываются 237 инвестиционных проектов на общую сумму более 342 миллиардов рублей.До 2030 года в республике планируется построить 33 новых объектов размещения, в том числе восемь санаториев, отметил Ганзий.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Полностью закончить строительство дороги планируется в 2029 году.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Количество отелей и гостиниц, которые будут возведены в рамках строительства в Евпатории круглогодичного морского курорта "Золотые пески России", увеличили с ранее запланированных 18-ти до 21-го. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"Проект не стоит на месте, очень активно прорабатывается. На сегодняшний день уже увеличено количество гостиничных комплексов, которые будут построены на территории курорта "Золотые пески России" до 21-го в категории от трех до пяти "звезд", – сказал глава ведомства.
Общий номерной фонд курорта увеличился до 9727 номеров, число рабочих мест – до 8200, добавил Ганзий.
По его словам, дополнительный турпоток после ввода курорта в эксплуатацию составит 1,3 миллиона гостей ежегодно.
Министр также сообщил, что на сегодняшний день в курортно-туристической отрасли Крыма реализовываются 237 инвестиционных проектов на общую сумму более 342 миллиардов рублей.
До 2030 года в республике планируется построить 33 новых объектов размещения, в том числе восемь санаториев, отметил Ганзий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Полностью закончить строительство дороги планируется в 2029 году.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
Лента новостейМолния