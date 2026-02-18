https://crimea.ria.ru/20260218/besplatnaya-meditsinskaya-pomosch-v-krymu-po-oms-chto-izmenitsya-v-2026-godu-1153309968.html

Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году

Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе на оказание бесплатной медпомощи населению в 2026 году предусмотрено почти 55 миллиардов рублей, в системе ОМС в обоих регионах в текущем году работают около 100 медицинских организаций разных форм собственности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала гендиректор страховой медицинской компании Елена Сидорова.В январе в России была утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, которую дополнили новыми положениями для повышения доступности и качества бесплатной медпомощи для россиян.Сидорова подчеркнула, что на основании этой базовой программы каждый регион РФ принимает свою территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.В Республике Крым в программе ОМС, по ее словам, в текущем году планируют работать 67 медицинских организаций разных форм собственности, из которых 37 проводят профилактические мероприятия. "В Севастополе эти цифры составляют 31 и 5, соответственно", – отметила Сидорова.По ее словам, в территориальных программах обоих регионов предусмотрено оказание бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи, медпомощи в условиях дневного и круглосуточного стационара, в том числе высокотехнологичной.Также это скорая медицинская помощь по заболеваниям, входящим в территориальную программу ОМС, добавила Сидорова. "Это все заболевания, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ, СПИД, туберкулеза и психических расстройств", – подчеркнула эксперт в области медстрахования.Она отметила, что в 2026 году на территории как Республики Крым, так и Севастополя будут работать две страховые медицинские организации.Какие новые направления доступны по ОМСВ соответствии с обновленной федеральной программой, работа так называемых центров здоровья для взрослых в Крыму и Севастополе в 2026 году будет дополнена функцией центров медицины здорового долголетия, сказала Сидорова.По ее словам, попасть на прием и обследоваться в таких центрах в рамках системы ОМС можно будет как по собственному желанию пациента, так и по направлению лечащего врача из поликлиники – после прохождения анкетирования и ряда исследований, направленных на определение биологического возраста пациента.Если по результатам этих двух шагов будут выявлены признаки или подозрения какого-то заболевания, доктор может принять решение направить пациента в центр здоровья на проведение дополнительных исследований, сказала Сидорова.Также, по словам гостьи эфира, в 2026 году в рамках диспансеризации взрослого населения будут бесплатно проводить дополнительное исследование, направленное на раннее обнаружение сердечно-сосудистой патологии. "Называется оно "Оценка липидного профиля" и будет проводиться для лиц от 18 до 39 лет раз в шесть лет и для тех, кто старше 40 лет, – один раз в три года", – пояснила специалист.Кроме того, диспансеризация репродуктивного здоровья, которая проводится в Крыму и Севастополе уже несколько лет, пополнилась двумя новыми исследованиями для женщин, это исследование на вирус папилломы человека и жидкостная цитология шейки матки, уточнила эксперт."Отдельно выделено исследование – неинвазивный пренатальный ДНК-скрининг. Он будет проводиться в соответствии с порядком оказания медицинской помощи для тех женщин, у кого по результатам анализов будет выявлена высокая вероятность хромосомных аномалий плода. Соответственно, на основании этого анализа будет приниматься дальнейшее решение", – сказала эксперт.Дополнительно в 2026 году в Крыму и Севастополе в рамках работы системы ОМС, будут внедрять также дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, подчеркнула она."Такое дистанционное наблюдение позволит врачу своевременно оценить изменения в показателях состояния здоровья пациента и принимать решение о необходимости его очного приема для возможной дальнейшей корректировки лечения. Есть несколько вариантов, каким образом это может быть проведено. Сейчас начнем постепенно это выяснять", – прокомментировала нововведение специалист.Кроме этого, сокращены сроки проведения консультаций для лиц с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания и исследования, а также для пациентов с онкологическими заболеваниями – до трех дней, добавила спикер."И добавлены позиции высокотехнологичной медицинской помощи. Добавлен раздел об оказании медицинской помощи инвалидам, о порядке оказания медпомощи инвалидам при их нахождении в круглосуточном стационаре медицинской организации и указано, что медицинская помощь, которая оказывается ветеранам и участникам специальной военной операции будет оказана вне очереди", – рассказала гостья эфира.Напомним, годом ранее, после одобрения законопроекта "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК Андрей Карпеев сообщал, что на 2026 год запланировано 44,6 млрд рублей. Основной составляющей доходной части бюджета (97,3 %), по его словам, является субвенция из бюджета Федерального фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.В январе председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Программа дополнена новыми положениями для повышения доступности и качества бесплатной медпомощи для россиян.В частности, добавлен подраздел, определяющий порядок оказания медицинской помощи в центрах здоровья, которые создаются по всей России в рамках нацпроекта. Также программа расширена за счет включения новых современных методов оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Кроме того, увеличены объемы оказания бесплатной медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями и гепатитом С, а также медпомощи в рамках медицинской реабилитации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМСОснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь

