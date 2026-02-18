https://crimea.ria.ru/20260218/avtobus-vekhal-v-gruzovik-na-trasse-v-krym--postradali-chetvero-1153302414.html
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
Четыре человека пострадали в Ростовской области в результате столкновения рейсового автобуса на трассе, ведущей в Крым.
2026-02-18T10:59
2026-02-18T10:59
2026-02-18T10:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Ростовской области в результате столкновения рейсового автобуса на трассе, ведущей в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по региону.По данным правоохранителей, авария произошла в среду в 7:50 на 867 километре автодороги М-4 "Дон" в Миллеровском районе. 39-летний водитель за рулем автобуса Yutong, двигавшийся по маршруту "Москва-Стаханов", не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик с полуприцепом-цистерной.Сейчас полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего.В Крыму за минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщали ранее в Госавтоинспекции республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионераВ Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
На трассе М-4 "Дон" в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком пострадали четыре человека