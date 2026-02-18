Рейтинг@Mail.ru
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/avtobus-vekhal-v-gruzovik-na-trasse-v-krym--postradali-chetvero-1153302414.html
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
Четыре человека пострадали в Ростовской области в результате столкновения рейсового автобуса на трассе, ведущей в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T10:59
2026-02-18T10:59
дтп
автобус
трасса м-4 "дон"
ростовская область
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153301588_0:96:1020:670_1920x0_80_0_0_9583549ff4def73600eb54fe9879e3b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Ростовской области в результате столкновения рейсового автобуса на трассе, ведущей в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по региону.По данным правоохранителей, авария произошла в среду в 7:50 на 867 километре автодороги М-4 "Дон" в Миллеровском районе. 39-летний водитель за рулем автобуса Yutong, двигавшийся по маршруту "Москва-Стаханов", не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик с полуприцепом-цистерной.Сейчас полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего.В Крыму за минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщали ранее в Госавтоинспекции республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионераВ Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153301588_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_eda4ceee59a5061f8873072b5f706a5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, автобус, трасса м-4 "дон", ростовская область, происшествия, новости
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо

На трассе М-4 "Дон" в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком пострадали четыре человека

10:59 18.02.2026
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиАвтобус попал в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Автобус попал в ДТП на трассе М-4 Дон в Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Ростовской области в результате столкновения рейсового автобуса на трассе, ведущей в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла в среду в 7:50 на 867 километре автодороги М-4 "Дон" в Миллеровском районе. 39-летний водитель за рулем автобуса Yutong, двигавшийся по маршруту "Москва-Стаханов", не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик с полуприцепом-цистерной.
"В салоне находились 18 пассажиров. В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и были доставлены в медицинское учреждение", – констатировали в полиции.
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиАвтобус попал в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Автобус попал в ДТП на трассе М-4 Дон в Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Автобус попал в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Сейчас полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего.
В Крыму за минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщали ранее в Госавтоинспекции республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
 
ДТПАвтобусТрасса М-4 "Дон"Ростовская областьПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:09ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России
12:01Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
11:55В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
11:45В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
11:32Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
11:18Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
11:05Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
10:59Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
10:52В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
10:36В России сертифицирован первый веганский алкоголь
10:27На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
10:12В Крыму приступили к севу яровых
10:11В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
Лента новостейМолния