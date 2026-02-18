https://crimea.ria.ru/20260218/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-zaporozhskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1153305896.html

Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях

Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях

Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ в среду.В понедельник стало известно об освобождении российскими войсками Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР.

2026

