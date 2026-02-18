https://crimea.ria.ru/20260218/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-zaporozhskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1153305896.html
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T12:14
2026-02-18T12:14
2026-02-18T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ в среду.В понедельник стало известно об освобождении российскими войсками Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР.
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Армия России освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях
12:14 18.02.2026 (обновлено: 12:24 18.02.2026)