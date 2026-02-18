Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
2026-02-18T12:14
2026-02-18T12:24
новости сво
запорожская область
сумская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ в среду.В понедельник стало известно об освобождении российскими войсками Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР.
РИА Новости Крым
новости сво, запорожская область, сумская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях

12:14 18.02.2026 (обновлено: 12:24 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ в среду.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области. Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области", – говорится в сообщении.
В понедельник стало известно об освобождении российскими войсками Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР.
Новости СВОЗапорожская областьСумская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы России
 
