В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
Спросите крымчан о яблоках. Название одного сорта обязательно вспомнят в числе первых: симиренко. Зеленое, сочное, с еле заметной кислинкой. Так в народной... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T10:11
2026-02-18T10:11
общество
эксклюзивы риа новости крым
история
память
сельское хозяйство
праздники и памятные даты
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА новости Крым. Спросите крымчан о яблоках. Название одного сорта обязательно вспомнят в числе первых: симиренко. Зеленое, сочное, с еле заметной кислинкой. Так в народной памяти остался ученый-селекционер Лев Симиренко. 18 февраля исполняется 171 год со дня его рождения.В Крым Лев Платонович Симиренко приехал "усталый и с издерганными нервами". Был 1888 год. Позади остались шумные студенческие волнения в Киеве, когда десятки молодых людей были исключены и "забриты" в армию. Симиренко от этой участи уберегли влиятельные родственники и сильная близорукость.Университет он все-таки закончил, не Киевский уже, а новороссийский. Диплом получал вместе со степенью кандидата естественных наук, настолько поразила ученый совет одна из его работ.Окончание учебы ознаменовалось и арестом, за "сношение с главными членами киевского революционного сообщества". А дальше была ссылка, Сибирь, тяжелая болезнь, выздоровление, забота о других, кому пришлось также тяжко. Там же, в ссылке, молодой ученый много работал над выращиванием плодовых культур, приспособленных к местным условиям. Вернуться из ссылки на родину Симиренко долго не разрешали. Только после хлопот друзей и знакомых он смог уехать в имение отца в Черкасском уезде. Без права проживания в больших городах. Но ему было чем заняться: питомником.А затем он уехал в Крым.Ученого приняла чета Дмитриевых. Доктора Владимира Дмитриева знали в Ялте и далеко за ее пределами. Он ставил на научную основу виноградолечение, исследовал свойства кумыса, искал тайну долголетия и крепкого здоровья в традиционной диете крымских татар, занимался климатолечением. В общем, Лев Платонович сразу попал к людям энергичным, любознательным, радушным.Они показывали ему Крым. Не только тот, что для туристов, но и открывали самые дальние, заповедные уголки полуострова.Уж где-где, а в Ялте нетрудно было найти таких же увлеченных садоводством людей. И вокруг Льва Симиренко образовался кружок "фанатов селекции".Ученый ездил в Симферополь на сельскохозяйственную выставку, жил в Бахчисарае и Каче, в усадьбе помещиков Ревелиоти, осматривал сады в долинах Бельбека и Салгира. Неизвестно, знакомили ли Льва Платоновича с еще одним знаменитым ялтинским садоводом, но он об успехах селекционера был наслышан. И много лет спустя писал ему:"20 февраля 1900 г. Ялта. Садовое заведение Льва Платоновича Симиренко. Имею честь покорнейше просить выслать мне Ваш каталог, а также сообщить, имеются ли у Вас в настоящее время дички Pirus paradisiaca (один из сортов яблони — авт.) Мой адрес: Ялта, Антону Павловичу Чехову. С почтением А. Чехов".Из сада и помологического (яблочного) питомника Симиренко саженцы расходились по разным областям России, Украины, Польши и даже Средней Азии. В маточном саду одних лишь яблонь насчитывалось 900 сортов, сотни сортов груш, черешни. А еще десятки сортов абрикосов, слив, крыжовника, орехов.Лев Симиренко был обязан Крыму здоровьем, творческим подъемом. Он посвятил полуострову один из главных своих трудов, "Крымское промышленное плодоводство".Ученый часто возвращался в Крым, в последний раз был здесь в 1917 году, большую часть времени провел в поездках по садам.Лев Симиренко погиб в январе смутного 1920 года. По одной из версий, застрелен на глазах у семьи во время обыска, учиненного чекистами. По другой версии "под чекистов" рядились бандиты.В Симферополе есть переулок Симиренко, в Судаке — улица его имени. 21 год назад, когда в Крыму отмечали полуторавековой юбилей ученого, планировалось назвать в его честь село или поселок. Крымский парламент тогда в перечне мероприятий отметил:"Обратить внимание территориальной громады с. Маленькое, Гвардейского поселкового совета, Симферопольского районного совета и Симферопольской районной государственной администрации на предложение ученых–участников научно–практической конференции "Крымское плодоводство: прошлое, настоящее и будущее" по переименованию села Маленькое Симферопольского района в поселок Симиренковский". Но до дела как-то не дошли руки и имя знаменитого селекционера так и не увековечили на карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
общество, история, память, сельское хозяйство, праздники и памятные даты, крым
В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко

Зеленое счастье Льва Симиренко в Крыму

10:11 18.02.2026
 
Лев Симиренко: революционер и селекционер
Лев Симиренко: революционер и селекционер
Наталья Дремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА новости Крым. Спросите крымчан о яблоках. Название одного сорта обязательно вспомнят в числе первых: симиренко. Зеленое, сочное, с еле заметной кислинкой. Так в народной памяти остался ученый-селекционер Лев Симиренко. 18 февраля исполняется 171 год со дня его рождения.
В Крым Лев Платонович Симиренко приехал "усталый и с издерганными нервами". Был 1888 год. Позади остались шумные студенческие волнения в Киеве, когда десятки молодых людей были исключены и "забриты" в армию. Симиренко от этой участи уберегли влиятельные родственники и сильная близорукость.
Университет он все-таки закончил, не Киевский уже, а новороссийский. Диплом получал вместе со степенью кандидата естественных наук, настолько поразила ученый совет одна из его работ.
Окончание учебы ознаменовалось и арестом, за "сношение с главными членами киевского революционного сообщества". А дальше была ссылка, Сибирь, тяжелая болезнь, выздоровление, забота о других, кому пришлось также тяжко. Там же, в ссылке, молодой ученый много работал над выращиванием плодовых культур, приспособленных к местным условиям. Вернуться из ссылки на родину Симиренко долго не разрешали. Только после хлопот друзей и знакомых он смог уехать в имение отца в Черкасском уезде. Без права проживания в больших городах. Но ему было чем заняться: питомником.
А затем он уехал в Крым.
Ученого приняла чета Дмитриевых. Доктора Владимира Дмитриева знали в Ялте и далеко за ее пределами. Он ставил на научную основу виноградолечение, исследовал свойства кумыса, искал тайну долголетия и крепкого здоровья в традиционной диете крымских татар, занимался климатолечением. В общем, Лев Платонович сразу попал к людям энергичным, любознательным, радушным.
Они показывали ему Крым. Не только тот, что для туристов, но и открывали самые дальние, заповедные уголки полуострова.
"Чем больше я осваивался с краем, тем глубже к нему привязывался. Так что сейчас он мне не менее дорог и люб, чем природному крымчаку. Там, в Крыму, я не чувствую себя ни чужаком, ни посторонним, я принимаю горячо к сердцу его интересы и тут я как бы обрел вторую родину", - писал Симиренко.
Уж где-где, а в Ялте нетрудно было найти таких же увлеченных садоводством людей. И вокруг Льва Симиренко образовался кружок "фанатов селекции".
Ученый ездил в Симферополь на сельскохозяйственную выставку, жил в Бахчисарае и Каче, в усадьбе помещиков Ревелиоти, осматривал сады в долинах Бельбека и Салгира. Неизвестно, знакомили ли Льва Платоновича с еще одним знаменитым ялтинским садоводом, но он об успехах селекционера был наслышан. И много лет спустя писал ему:
"20 февраля 1900 г. Ялта. Садовое заведение Льва Платоновича Симиренко. Имею честь покорнейше просить выслать мне Ваш каталог, а также сообщить, имеются ли у Вас в настоящее время дички Pirus paradisiaca (один из сортов яблони — авт.) Мой адрес: Ялта, Антону Павловичу Чехову. С почтением А. Чехов".
Из сада и помологического (яблочного) питомника Симиренко саженцы расходились по разным областям России, Украины, Польши и даже Средней Азии. В маточном саду одних лишь яблонь насчитывалось 900 сортов, сотни сортов груш, черешни. А еще десятки сортов абрикосов, слив, крыжовника, орехов.
Яблоки сорта "Ранет Симиренко", названного в честь отца, Лев Платонович считал первой большой удачей. Необычные зеленые яблоки он обнаружил на одном у дальних хуторов и смог сохранить и улучшить их. "Симиренко" получились лежкими, не теряющими сочности и вкуса при долгом хранении. Сам он писал о "зеленом счастье" так: "старый ли это сорт, забытый на Западе, … быть может, это яблоко родилось от случайного посева зерна в садах".
Лев Симиренко был обязан Крыму здоровьем, творческим подъемом. Он посвятил полуострову один из главных своих трудов, "Крымское промышленное плодоводство".
Ученый часто возвращался в Крым, в последний раз был здесь в 1917 году, большую часть времени провел в поездках по садам.
Лев Симиренко погиб в январе смутного 1920 года. По одной из версий, застрелен на глазах у семьи во время обыска, учиненного чекистами. По другой версии "под чекистов" рядились бандиты.
В Симферополе есть переулок Симиренко, в Судаке — улица его имени. 21 год назад, когда в Крыму отмечали полуторавековой юбилей ученого, планировалось назвать в его честь село или поселок. Крымский парламент тогда в перечне мероприятий отметил:
"Обратить внимание территориальной громады с. Маленькое, Гвардейского поселкового совета, Симферопольского районного совета и Симферопольской районной государственной администрации на предложение ученых–участников научно–практической конференции "Крымское плодоводство: прошлое, настоящее и будущее" по переименованию села Маленькое Симферопольского района в поселок Симиренковский". Но до дела как-то не дошли руки и имя знаменитого селекционера так и не увековечили на карте.
