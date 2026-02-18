Рейтинг@Mail.ru
43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 18.02.2026
43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 18.02.2026
43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России – в том числе шесть над Крымом и один над акваторией... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России – в том числе шесть над Крымом и один над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть вражеских дронов ликвидировали над Крымом, один – над акваторией Черного моря, 21 беспилотник – над Брянской областью, еще шесть – над Белгородской, пять – над Курской, по два дрона ВСУ – над Ростовской областью и территорией Чувашской Республики, перечислили в российском военном ведомстве.Украинские боевики в ночь на среду нанесли массированные ракетные удары по Белгороду – зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Также ракетная опасность была объявлена утром в Брянской и Тульской областях.
43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России

43 украинских беспилотника перехватили и уничтожили над Крымом и регионами России

07:20 18.02.2026 (обновлено: 07:43 18.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России – в том числе шесть над Крымом и один над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Шесть вражеских дронов ликвидировали над Крымом, один – над акваторией Черного моря, 21 беспилотник – над Брянской областью, еще шесть – над Белгородской, пять – над Курской, по два дрона ВСУ – над Ростовской областью и территорией Чувашской Республики, перечислили в российском военном ведомстве.
Украинские боевики в ночь на среду нанесли массированные ракетные удары по Белгороду – зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Также ракетная опасность была объявлена утром в Брянской и Тульской областях.
