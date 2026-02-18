https://crimea.ria.ru/20260218/43-ukrainskikh-bespilotnika-likvidirovali-nad-krymom-i-regionami-rossii-1153297503.html

43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России

18.02.2026

43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России

43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России

Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России – в том числе шесть над Крымом и один над акваторией...

2026-02-18T07:20

2026-02-18T07:20

2026-02-18T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России – в том числе шесть над Крымом и один над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть вражеских дронов ликвидировали над Крымом, один – над акваторией Черного моря, 21 беспилотник – над Брянской областью, еще шесть – над Белгородской, пять – над Курской, по два дрона ВСУ – над Ростовской областью и территорией Чувашской Республики, перечислили в российском военном ведомстве.Украинские боевики в ночь на среду нанесли массированные ракетные удары по Белгороду – зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Также ракетная опасность была объявлена утром в Брянской и Тульской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домойЦиничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по СевастополюБелгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона

2026

