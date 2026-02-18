https://crimea.ria.ru/20260218/120-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rf-za-shest-chasov-1153321940.html

120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов

120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов - РИА Новости Крым, 18.02.2026

120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов

Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T20:50

2026-02-18T20:50

2026-02-18T20:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России."Восемнадцатого февраля текущего года в период с 14.00 до 20.00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 81 БПЛА - над территорией Брянской области, 22 БПЛА - над территорией Смоленской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Новгородской области, два БПЛА - над территорией Тверской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

2026

Новости

