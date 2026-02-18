https://crimea.ria.ru/20260218/120-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rf-za-shest-chasov-1153321940.html
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T20:50
2026-02-18T20:50
2026-02-18T20:51
срочные новости крыма
новости
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fc4b67ad5c6ef36ea3b1bb3cd3f3834b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России."Восемнадцатого февраля текущего года в период с 14.00 до 20.00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 81 БПЛА - над территорией Брянской области, 22 БПЛА - над территорией Смоленской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Новгородской области, два БПЛА - над территорией Тверской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62493c892f4c70af450fb5e5912647df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, новости, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
Силы ПВО за шесть часов сбили 120 украинских беспилотников над регионами РФ - Минобороны
20:50 18.02.2026 (обновлено: 20:51 18.02.2026)