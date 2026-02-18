Рейтинг@Mail.ru
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов
Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T20:50
2026-02-18T20:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России."Восемнадцатого февраля текущего года в период с 14.00 до 20.00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 81 БПЛА - над территорией Брянской области, 22 БПЛА - над территорией Смоленской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Новгородской области, два БПЛА - над территорией Тверской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.
срочные новости крыма, новости, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часов

Силы ПВО за шесть часов сбили 120 украинских беспилотников над регионами РФ - Минобороны

20:50 18.02.2026 (обновлено: 20:51 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России.
"Восемнадцатого февраля текущего года в период с 14.00 до 20.00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 81 БПЛА - над территорией Брянской области, 22 БПЛА - над территорией Смоленской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Новгородской области, два БПЛА - над территорией Тверской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.
