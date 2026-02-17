https://crimea.ria.ru/20260217/zhitel-kryma-i-ego-sozhitelnitsa-otvetyat-za-gosizmenu-i-shpionazh-1153273982.html
Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
Житель Крыма ответит за госизмену, а его сожительница – за шпионаж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мужчина – гражданин России и женщина с... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T12:54
2026-02-17T12:54
2026-02-17T12:54
прокуратура республики крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
происшествия
шпионаж
госизмена
верховный суд крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/26/1106652673_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_62fd628758ef6c8057a3c3b24f1e381a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма ответит за госизмену, а его сожительница – за шпионаж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мужчина – гражданин России и женщина с украинским гражданством проводили съемку военной техники и кораблей РФ и передавали сведения в СБУ.По данным надзорного ведомства, являясь противником проведения спецоперации, обвиняемый в 2024 году связался в представителем службы безопасности Украины, сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России и получил от куратора задание предоставить сведения о вооружении и военной технике, размещенных в черте Ялты.Преступление выявили сотрудники ФСБ. Уголовное дело с обвинительным заключением направят в Верховный Суд Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизменуФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже"Сливал" Украине фото ПВО: крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/26/1106652673_134:0:2318:1638_1920x0_80_0_0_3e24a89519ef9f1b9c60fa1c767e477a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, происшествия, шпионаж, госизмена, верховный суд крыма
Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
Житель Крыма и его сожительница из Украины ответят за госизмену и шпионаж