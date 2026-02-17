Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/zhitel-kryma-i-ego-sozhitelnitsa-otvetyat-za-gosizmenu-i-shpionazh-1153273982.html
Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
2026-02-17T12:54
2026-02-17T12:54
прокуратура республики крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
происшествия
шпионаж
госизмена
верховный суд крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/26/1106652673_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_62fd628758ef6c8057a3c3b24f1e381a.jpg
прокуратура республики крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, происшествия, шпионаж, госизмена, верховный суд крыма
Верховный суд Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма ответит за госизмену, а его сожительница – за шпионаж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мужчина – гражданин России и женщина с украинским гражданством проводили съемку военной техники и кораблей РФ и передавали сведения в СБУ.
По данным надзорного ведомства, являясь противником проведения спецоперации, обвиняемый в 2024 году связался в представителем службы безопасности Украины, сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России и получил от куратора задание предоставить сведения о вооружении и военной технике, размещенных в черте Ялты.
"К указанной противоправной деятельности мужчина привлек свою сожительницу. Молодой человек осуществил фотосъемку военной техники, а обвиняемая – видеосъемку военных кораблей. Всю собранную информацию мужчина направил представителю иностранного государства в одном из мессенджеров", – сообщили в прокуратуре.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Уголовное дело с обвинительным заключением направят в Верховный Суд Крыма.
