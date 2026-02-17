Рейтинг@Mail.ru
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента есть посрадавшие.Сейчас, по словам губернатора, на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются. Других подробностей к этому времени не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов

В Ленобласти из-под завалов рухнувшего здания военной полиции спасают пострадавших

15:43 17.02.2026 (обновлено: 15:46 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента есть посрадавшие.
"Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово", – написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Сейчас, по словам губернатора, на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются. Других подробностей к этому времени не сообщается.
