Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов

Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов

Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T15:43

2026-02-17T15:43

2026-02-17T15:46

новости

ленинградская область

александр дрозденко

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента есть посрадавшие.Сейчас, по словам губернатора, на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются. Других подробностей к этому времени не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

2026

