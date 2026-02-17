https://crimea.ria.ru/20260217/zdanie-voennoy-politsii-rukhnulo-v-lenoblasti-lyudey-spasayut-iz-pod-zavalov-1153285886.html
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T15:43
2026-02-17T15:43
2026-02-17T15:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента есть посрадавшие.Сейчас, по словам губернатора, на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются. Других подробностей к этому времени не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
