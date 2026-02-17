Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-na-materik--aktualnye-dannye-1153288513.html
Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
14 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути на 6-11,5 часов по состоянию на 16:00 17 февраля, сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T16:39
2026-02-17T16:39
поезд "таврия"
поезд
железная дорога
новости
крым
транспорт
логистика
гранд сервис экспресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141558174_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1d5578f985b440701a68244fd9de910.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 14 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути на 6-11,5 часов по состоянию на 16:00 17 февраля, сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Сбой в графике движения связан с длительным перекрытием Крымского моста.По состоянию на 16.00 мск в пути следования задерживаются поезда "Таврия":В Крым:№007/008 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 9.5 часов;№327/328 Кисловодск - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;№091/092 Москва - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 8,5 часов;№315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 6 часов;№195/196 Москва - Симферополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 7 часов;№161/162 Пермь - Симферополь, отправлением 14 февраля, задерживается на 7 часов.Из Крыма:№027/028 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 11,5 часов;№315/316 Симферополь - Адлер, отправлением 16 февраля, задерживается на 10 часов;№007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 9.5 часов;№067/068 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 9,5 часов;№327/328 Симферополь - Кисловодск, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;№077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;№195/196 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;№091/092 Севастополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 6,5 часов.В компании также обратили внимание, что поезд №316 Адлер - Симферополь отправится со станции Адлер 17 февраля не ранее 19:00.Пассажиры поездов, задержанных в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, обеспечены питанием на четырех станциях Северо-Кавказской железной дороги, информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Выдача продуктовых наборов организована на станциях Краснодар-1, Тимашевская, Тамань-Пассажирская и Разъезд 9 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141558174_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a287f2fddfc1447bdac6ebacd92a03e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд "таврия", поезд, железная дорога, новости, крым, транспорт, логистика, гранд сервис экспресс
Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные

В пути задерживаются 14 поездов крымского направления на срок от 6 до 11,5 часов

16:39 17.02.2026
 
© РИА Новости КрымПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 14 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути на 6-11,5 часов по состоянию на 16:00 17 февраля, сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Сбой в графике движения связан с длительным перекрытием Крымского моста.
По состоянию на 16.00 мск в пути следования задерживаются поезда "Таврия":
В Крым:
№007/008 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 9.5 часов;
№327/328 Кисловодск - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;
№091/092 Москва - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 8,5 часов;
№315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 6 часов;
№195/196 Москва - Симферополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 7 часов;
№161/162 Пермь - Симферополь, отправлением 14 февраля, задерживается на 7 часов.
Из Крыма:
№027/028 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 11,5 часов;
№315/316 Симферополь - Адлер, отправлением 16 февраля, задерживается на 10 часов;
№007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 9.5 часов;
№067/068 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 9,5 часов;
№327/328 Симферополь - Кисловодск, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;
№077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;
№195/196 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;
№091/092 Севастополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 6,5 часов.
В компании также обратили внимание, что поезд №316 Адлер - Симферополь отправится со станции Адлер 17 февраля не ранее 19:00.
Пассажиры поездов, задержанных в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, обеспечены питанием на четырех станциях Северо-Кавказской железной дороги, информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Выдача продуктовых наборов организована на станциях Краснодар-1, Тимашевская, Тамань-Пассажирская и Разъезд 9 км.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Поезд "Таврия"ПоездЖелезная дорогаНовостиКрымТранспортЛогистикаГранд Сервис Экспресс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:53Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
16:39Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
16:33В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки
16:31Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
16:22Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
16:05Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
15:57Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
15:4619 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
15:43Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
15:31В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
15:21В Феодосии слышна стрельба – причина
15:10В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
14:55Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
Лента новостейМолния