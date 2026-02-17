https://crimea.ria.ru/20260217/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-na-materik--aktualnye-dannye-1153288513.html

Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные

Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные

14 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути на 6-11,5 часов по состоянию на 16:00 17 февраля, сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 14 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути на 6-11,5 часов по состоянию на 16:00 17 февраля, сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Сбой в графике движения связан с длительным перекрытием Крымского моста.По состоянию на 16.00 мск в пути следования задерживаются поезда "Таврия":В Крым:№007/008 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 9.5 часов;№327/328 Кисловодск - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;№091/092 Москва - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 8,5 часов;№315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 6 часов;№195/196 Москва - Симферополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 7 часов;№161/162 Пермь - Симферополь, отправлением 14 февраля, задерживается на 7 часов.Из Крыма:№027/028 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 11,5 часов;№315/316 Симферополь - Адлер, отправлением 16 февраля, задерживается на 10 часов;№007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 9.5 часов;№067/068 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 9,5 часов;№327/328 Симферополь - Кисловодск, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;№077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;№195/196 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;№091/092 Севастополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 6,5 часов.В компании также обратили внимание, что поезд №316 Адлер - Симферополь отправится со станции Адлер 17 февраля не ранее 19:00.Пассажиры поездов, задержанных в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, обеспечены питанием на четырех станциях Северо-Кавказской железной дороги, информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Выдача продуктовых наборов организована на станциях Краснодар-1, Тимашевская, Тамань-Пассажирская и Разъезд 9 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

