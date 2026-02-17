Задержка поездов крымского направления: время опоздания увеличивается
Поезда крымского направления задерживаются в пути на срок до 12 часов
11:27 17.02.2026 (обновлено: 11:45 17.02.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 16 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути на срок до 12 часов. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).
"По состоянию на 11.00 МСК в пути следования задерживаются поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
Задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы. Однако в связи со значительным сбоем графика движения некоторые поезда "Таврия" сегодня отправятся с начальных станций позже времени, указанного в билетах пассажиров, обращает внимание перевозчик.
По состоянию на 11.00 МСК в Крым:
№077/078 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 15 февраля задерживается на 12 часов;
№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 15 февраля задерживается на 10,5 часов;
№327/328 Кисловодск – Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 8,5 часов;
№091/092 Москва – Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 8,5 часов;
№315/316 Адлер – Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;
№195/196 Москва – Симферополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 7,5 часов;
№161/162 Пермь – Симферополь, отправлением 14 февраля, задерживается на 7 часов;
№027/028 Москва – Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 4,5 часов.
Из Крыма:
№027/028 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 12 часов;
№315/316 Симферополь – Адлер отправлением 16 февраля задерживается на 10 часов;
№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 10,5 часов;
№067/068 Симферополь – Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 9,5 часов;
№327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением 16 февраля задерживается на 9 часов;
№077/078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 8 часов;
№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 7 часов;
№091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 7 часов.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, добавили в компании-перевозчике.
Пассажиры поездов, задержанных в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, обеспечены питанием на 4 станциях Северо-Кавказской железной дороги, информирует перевозчик. Выдача продуктовых наборов организована на станциях Краснодар-1, Тимашевская, Тамань-Пассажирская и Разъезд 9 км.
Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров, сообщает Южная транспортная прокуратура. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.