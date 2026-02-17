Рейтинг@Mail.ru
Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/vyplaty-federalnym-lgotnikam-kryma-proindeksirovany-na-56-protsentov-1153272434.html
Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов
Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов
В Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T11:55
2026-02-17T11:55
отделение социального фонда россии по республике крым
пособия и выплаты
соцвыплаты
крым
новости крыма
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/53/1118185338_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_f02b5b3265c781ac6f55de982bf03b30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.Проиндексированы более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория - получатели ежемесячных выплат. К ней относят ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, Героев России и Героев Труда, а также граждан с инвалидностью, чернобыльцев.Так, ежемесячная выплата выросла до 3,5 – 6,2 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности. Выплата участникам Великой Отечественной войны составила 6,6 тысяч рублей. Ежемесячное пособие Героям Труда достигло 76,5 тысяч рублей, у Героев России и СССР выплата превысила 103 тысячи рублей в месяц.Также был проиндексирован набор соцуслуг."С 1 февраля его стоимость составляет 1825,25 рубля, из которых: на лекарственное обеспечение по рецептам врача предусмотрено – 1405,85 рубля; на санаторно-курортное лечение – 217,48 рубля; на проезд до места лечения и обратно – 201,92 рубля", - рассказали в пресс-службе.В СФР подчеркнули, что все повышения прошли в беззаявительном порядке.Ранее были проиндексированы на 5,6% социальные и страховые выплаты крымчанам.Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменился порядок оформления единого пособияВ Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семейПенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/53/1118185338_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_83d298850139dc2e0fadd90d517d3ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты, соцвыплаты, крым, новости крыма, соцзащита
Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов

В Крыму проиндексированы выплаты для 150 тысяч федеральных льготников

11:55 17.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.
Проиндексированы более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория - получатели ежемесячных выплат. К ней относят ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, Героев России и Героев Труда, а также граждан с инвалидностью, чернобыльцев.
Так, ежемесячная выплата выросла до 3,5 – 6,2 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности. Выплата участникам Великой Отечественной войны составила 6,6 тысяч рублей. Ежемесячное пособие Героям Труда достигло 76,5 тысяч рублей, у Героев России и СССР выплата превысила 103 тысячи рублей в месяц.
Также был проиндексирован набор соцуслуг.
"С 1 февраля его стоимость составляет 1825,25 рубля, из которых: на лекарственное обеспечение по рецептам врача предусмотрено – 1405,85 рубля; на санаторно-курортное лечение – 217,48 рубля; на проезд до места лечения и обратно – 201,92 рубля", - рассказали в пресс-службе.
В СФР подчеркнули, что все повышения прошли в беззаявительном порядке.
Ранее были проиндексированы на 5,6% социальные и страховые выплаты крымчанам.
Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия
В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
 
Отделение Социального фонда России по Республике КрымПособия и выплатыСоцвыплатыКрымНовости КрымаСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
13:56Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год
13:44Снежный шторм идет на Крым
13:37Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
13:21Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
13:08Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
13:03Авария обесточила часть Симферопольского района
12:54Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
12:42ВТБ: 86% россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
12:31В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков
12:21Ответ на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
12:10Движение дерева: что такое китайский Новый год
11:55Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов
11:44Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
11:37В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные
11:27Задержка поездов крымского направления: время опоздания увеличивается
11:22Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников
11:09Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
10:52В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
10:37Крымский мост: что происходит на объекте после возобновления движения
Лента новостейМолния