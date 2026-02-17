https://crimea.ria.ru/20260217/vyplaty-federalnym-lgotnikam-kryma-proindeksirovany-na-56-protsentov-1153272434.html

Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.Проиндексированы более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория - получатели ежемесячных выплат. К ней относят ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, Героев России и Героев Труда, а также граждан с инвалидностью, чернобыльцев.Так, ежемесячная выплата выросла до 3,5 – 6,2 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности. Выплата участникам Великой Отечественной войны составила 6,6 тысяч рублей. Ежемесячное пособие Героям Труда достигло 76,5 тысяч рублей, у Героев России и СССР выплата превысила 103 тысячи рублей в месяц.Также был проиндексирован набор соцуслуг."С 1 февраля его стоимость составляет 1825,25 рубля, из которых: на лекарственное обеспечение по рецептам врача предусмотрено – 1405,85 рубля; на санаторно-курортное лечение – 217,48 рубля; на проезд до места лечения и обратно – 201,92 рубля", - рассказали в пресс-службе.В СФР подчеркнули, что все повышения прошли в беззаявительном порядке.Ранее были проиндексированы на 5,6% социальные и страховые выплаты крымчанам.Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменился порядок оформления единого пособияВ Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семейПенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги

