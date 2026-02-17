https://crimea.ria.ru/20260217/vtb-86-rossiyan-ne-stalkivalis-s-posledstviyami-khakerskikh-atak-na-banki-1153273656.html

ВТБ: 86% россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

Большинство россиян (86%) никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Большинство россиян (86%) никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались недоступными сервисы кредитных организаций, показал опрос ВТБ.Исследование было проведено в рамках аналитического обзора "Безопасность в банке будущего".В пресс-службе банка добавили, что оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из этих респондентов сообщили, что потеряли деньги из-за таких атак – либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. 70% россиян из тех, кто потерял свои деньги в результате атаки на банк, смогли вернуть похищенные средства – в полном объеме или частично.При этом большинство респондентов — 84% — никогда не сталкивались с атаками хакеров на них как на клиентов банков путем взлома личного кабинета на сайте или в мобильном приложении кредитной организации.Участники опроса также ответили на вопрос, становились ли они жертвами мошенничества в случаях, когда злоумышленники пытались украсить средства обманным путем. Из тех, кто сталкивался с такими атаками, 64% сообщили, что не потеряли своих денег. Либо они сами "раскусили" мошенников (44%) и не поддались на их уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом).Несмотря на случаи хакерских атак, россияне не склонны винить во всем только банки. Более половины опрошенных (57%) считают, что каждый случай, когда злоумышленники атакуют инфраструктуру банков или самих клиентов, нужно рассматривать отдельно.Каждый пятый опрошенный (20%) убежден, что закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги – у банка или у его клиентов.Как рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, основная цель злоумышленников при атаках на банки и их клиентов — это получение денег."Часто мошенники пытаются оформить кредиты на крупные суммы при предоставлении недостоверных документов и информации о своих финансовых возможностях. Однако нам известно и единичных случаях на рынке с поддельными паспортами. Но бывают и более изощренные атаки. Например, хакеры используют вирусы-шифровальщики, с помощью которых стараются испортить инфраструктуру банков с целью вымогательства денежных средств. В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам", — сказал он.Аналитический обзор "Безопасность в банке будущего" подготовлен Центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму "Кибербезопасность в финансах". В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.Опрос был проведен в декабре 2025 года. В нем приняло участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

