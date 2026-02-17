https://crimea.ria.ru/20260217/v-sevastopole-ranen-rebenok-1153265413.html
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения
Минувшей ночью подразделения российской ПВО и Черноморский флот отражали массированную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщает губернатор города-героя... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Минувшей ночью подразделения российской ПВО и Черноморский флот отражали массированную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, уничтожены свыше 24 беспилотных летательных аппаратов.Из-за падения обломков ранен ребенок. На Фиолентовском шоссе ударная волна от перехваченного дрона повредила частный дом – выбиты окна. Девятилетний ребенок получил осколочные ранения ног и был госпитализирован в детскую больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.Как сообщили спасательные службы, в городе зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры и имущества.В садовом товариществе "Прогресс" на территории частных домовладений выявлены обломки дронов, также зафиксированы повреждения газовых коммуникаций.В районе Фиолентовского шоссе еще в двух садовых товариществах найдены части уничтоженных аппаратов, в частных домах выбиты окна.Губернатор напомнил жителям о необходимости сообщать об опасных находках по номеру 112 и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.В Севастополе в понедельник три раза включали воздушную тревогу: в 17:37, 19:02 и 23:09 – после включения третьего сигнала он звучал всю ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
07:16 17.02.2026 (обновлено: 09:11 17.02.2026)
