В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения
https://crimea.ria.ru/20260217/v-sevastopole-ranen-rebenok-1153265413.html
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения
Минувшей ночью подразделения российской ПВО и Черноморский флот отражали массированную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщает губернатор города-героя
17.02.2026
2026-02-17T09:11
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Минувшей ночью подразделения российской ПВО и Черноморский флот отражали массированную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, уничтожены свыше 24 беспилотных летательных аппаратов.Из-за падения обломков ранен ребенок. На Фиолентовском шоссе ударная волна от перехваченного дрона повредила частный дом – выбиты окна. Девятилетний ребенок получил осколочные ранения ног и был госпитализирован в детскую больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.Как сообщили спасательные службы, в городе зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры и имущества.В садовом товариществе "Прогресс" на территории частных домовладений выявлены обломки дронов, также зафиксированы повреждения газовых коммуникаций.В районе Фиолентовского шоссе еще в двух садовых товариществах найдены части уничтоженных аппаратов, в частных домах выбиты окна.Губернатор напомнил жителям о необходимости сообщать об опасных находках по номеру 112 и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.В Севастополе в понедельник три раза включали воздушную тревогу: в 17:37, 19:02 и 23:09 – после включения третьего сигнала он звучал всю ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения

При отражении атаки ВСУ на Севастополь ранен ребенок и есть разрушения

07:16 17.02.2026 (обновлено: 09:11 17.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Минувшей ночью подразделения российской ПВО и Черноморский флот отражали массированную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, уничтожены свыше 24 беспилотных летательных аппаратов.
Из-за падения обломков ранен ребенок. На Фиолентовском шоссе ударная волна от перехваченного дрона повредила частный дом – выбиты окна. Девятилетний ребенок получил осколочные ранения ног и был госпитализирован в детскую больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Как сообщили спасательные службы, в городе зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры и имущества.
"На улице Гоголя, упавшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов. В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество автомобилей. В районе 14, 29 и 31 дома упали множественные обломки БПЛА", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
В садовом товариществе "Прогресс" на территории частных домовладений выявлены обломки дронов, также зафиксированы повреждения газовых коммуникаций.
В районе Фиолентовского шоссе еще в двух садовых товариществах найдены части уничтоженных аппаратов, в частных домах выбиты окна.
Губернатор напомнил жителям о необходимости сообщать об опасных находках по номеру 112 и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
В Севастополе в понедельник три раза включали воздушную тревогу: в 17:37, 19:02 и 23:09 – после включения третьего сигнала он звучал всю ночь.
07:00
Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно
Михаил Развожаев, Севастополь, Новости Севастополя, Новости Крыма, Беспилотник (БПЛА, дрон), ВСУ (Вооруженные силы Украины), Атаки ВСУ
 
