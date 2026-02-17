Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги спустя 7,5 часов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги спустя 7,5 часов
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги спустя 7,5 часов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги спустя 7,5 часов
В Севастополе выключили сирены и отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T06:37
2026-02-17T06:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги спустя 7,5 часов

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги спустя 7,5 часов

06:37 17.02.2026 (обновлено: 06:57 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
