В Севастополе будет громко до позднего вечера - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/v-sevastopole-budet-gromko-do-pozdnego-vechera-1153268545.html
В Севастополе будет громко до позднего вечера
В Севастополе будет громко до позднего вечера - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Севастополе будет громко до позднего вечера
В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что в рамках учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
учения, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе будет громко до позднего вечера

В Севастополе по всему побережью тренируется флот

10:10 17.02.2026
 
Черноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе
Черноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе
© Министерство обороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводно-диверсионными силами и средствами - ред.)", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что в рамках учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
