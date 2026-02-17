https://crimea.ria.ru/20260217/v-sevastopole-budet-gromko-do-pozdnego-vechera-1153268545.html
В Севастополе будет громко до позднего вечера
В Севастополе будет громко до позднего вечера - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Севастополе будет громко до позднего вечера
В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T10:10
2026-02-17T10:10
2026-02-17T10:10
учения
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133377488_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_a559eeacc6bb87802bda9a572fba491f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что в рамках учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133377488_238:0:1173:701_1920x0_80_0_0_ca41526bb3bbfc01575ef6dcd965efd8.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учения, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе будет громко до позднего вечера
В Севастополе по всему побережью тренируется флот