В Севастополе будет громко до позднего вечера

В Севастополе будет громко до позднего вечера

В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что в рамках учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.

