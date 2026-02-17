https://crimea.ria.ru/20260217/v-odesse-krivom-roge-i-dnepropetrovske-pylayut-obekty-energetiki-1153270485.html
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные киевскому режиму.
"В Кривом Роге повреждено предприятие", – написал в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Александр Ганжа.
В Днепропетровске также повреждены предприятие и административные здания, в Никополе разбита инфраструктура, добавил он.
В Одессе и Одесском районе, по данным главы военной администрации города Олега Кипера, есть повреждения энергетической инфраструктуры и складских помещений
По информации украинской энергопоставляющей компании ДТЭК, объекты энергетической инфраструктуры Одессы значительно повреждены.
"Разрушения чрезвычайно серьезны. Ремонт займет много времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – констатировали в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
