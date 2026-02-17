Рейтинг@Mail.ru
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные
2026-02-17T10:52
2026-02-17T10:59
новости
одесса
днепропетровск
кривой рог
никополь
украина
удары по украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные киевскому режиму.В Днепропетровске также повреждены предприятие и административные здания, в Никополе разбита инфраструктура, добавил он.В Одессе и Одесском районе, по данным главы военной администрации города Олега Кипера, есть повреждения энергетической инфраструктуры и складских помещенийПо информации украинской энергопоставляющей компании ДТЭК, объекты энергетической инфраструктуры Одессы значительно повреждены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что поврежденоНа Украине остановили метро и отключили водуВ Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
одесса
днепропетровск
кривой рог
никополь
украина
новости, одесса, днепропетровск, кривой рог, никополь, украина, удары по украине
В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики

Удары по Украине – пожары пылают на объектах энергетики в ряде городов страны

10:52 17.02.2026 (обновлено: 10:59 17.02.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные киевскому режиму.
"В Кривом Роге повреждено предприятие", – написал в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Александр Ганжа.
В Днепропетровске также повреждены предприятие и административные здания, в Никополе разбита инфраструктура, добавил он.
В Одессе и Одесском районе, по данным главы военной администрации города Олега Кипера, есть повреждения энергетической инфраструктуры и складских помещений
По информации украинской энергопоставляющей компании ДТЭК, объекты энергетической инфраструктуры Одессы значительно повреждены.
"Разрушения чрезвычайно серьезны. Ремонт займет много времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – констатировали в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено
На Украине остановили метро и отключили воду
В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
 
одесса, днепропетровск, кривой рог, никополь, украина, удары по украине
 
