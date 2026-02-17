https://crimea.ria.ru/20260217/v-odesse-krivom-roge-i-dnepropetrovske-pylayut-obekty-energetiki-1153270485.html

В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики

В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики - РИА Новости Крым, 17.02.2026

В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики

В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T10:52

2026-02-17T10:52

2026-02-17T10:59

новости

одесса

днепропетровск

кривой рог

никополь

украина

удары по украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153270833_0:192:1280:912_1920x0_80_0_0_c4094fafa3b1fb7b7d74f9d0dcd825eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные киевскому режиму.В Днепропетровске также повреждены предприятие и административные здания, в Никополе разбита инфраструктура, добавил он.В Одессе и Одесском районе, по данным главы военной администрации города Олега Кипера, есть повреждения энергетической инфраструктуры и складских помещенийПо информации украинской энергопоставляющей компании ДТЭК, объекты энергетической инфраструктуры Одессы значительно повреждены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что поврежденоНа Украине остановили метро и отключили водуВ Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС

одесса

днепропетровск

кривой рог

никополь

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, одесса, днепропетровск, кривой рог, никополь, украина, удары по украине