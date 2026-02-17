Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ДТП пострадали 18 человек
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму в ДТП пострадали 18 человек
В Крыму в ДТП пострадали 18 человек
В Крыму в ДТП пострадали 18 человек
Восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за прошедшую неделю. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за прошедшую неделю. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.С участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.Пресечен 131 факт управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 14 автомобилистов привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Ранее сообщалось, 26 января в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ 2107.24 января в Черноморском районе Крыма опрокинулся автобус с пассажирами, травмы получили два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знакаВ Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуНа трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
В Крыму в ДТП пострадали 18 человек

В Крыму за неделю в ДТП пострадали 18 человек - ГАИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за прошедшую неделю. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
"В период с 9 по 15 февраля 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 16 ДТП, в которых 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
Пресечен 131 факт управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 14 автомобилистов привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, 26 января в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ 2107.
24 января в Черноморском районе Крыма опрокинулся автобус с пассажирами, травмы получили два человека.
Лента новостейМолния