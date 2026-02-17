В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей

https://crimea.ria.ru/20260217/v-krymu-razrabotali-unikalnyy-chat-bot-dlya-palliativnykh-detey-1153284148.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму запустили чат-бот "Играем по-особому" по подбору игр для детей с тяжелыми нарушениями развития. Искусственный интеллект, который помогает родителям и няням взаимодействовать с детьми, уже пользуется популярностью во многих регионах России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.Она рассказала, что в чат-бот вносится диагноз, возраст и предпочтения ребенка. Анализируя данные, бот подбирает индивидуальную игру. Таким образом разработка служит не только развлечением, но и помогает в развитии, качественно меняет коммуникацию в семье.Новый сервис Крымского детского хосписа создан в рамках проекта "Часы заботы" при поддержке Фонда президентских грантов. В планах также создание при помощи ИИ уникального мультфильма для паллиативных детей, добавила Анна Рыжкова.Сейчас крымские семьи с тяжелобольными детьми получат специальные чемоданчики для игровой терапии в рамках нового проекта "Час заботы".Крымский детский хоспис – первая в Крыму благотворительная организация, которая уже пять лет на регулярной основе оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям: обеспечивает подопечных жизненно важным специализированным питанием, лекарствами, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами. Хоспис обеспечивает социальное сопровождение семей на дому, психологическую и духовную поддержку, предоставляет и оплачивает услуги нянь для детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли жить дома, а не в больнице. При поддержке хосписа три года назад открылось первое в Крыму паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест, ежегодно принимающее более сотни детей. На октябрь 2025 года в Республике Крым проживает 185 детей, нуждающихся в паллиативной помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуДетский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиВ Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму запустили чат-бот "Играем по-особому" по подбору игр для детей с тяжелыми нарушениями развития. Искусственный интеллект, который помогает родителям и няням взаимодействовать с детьми, уже пользуется популярностью во многих регионах России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
"Наш чат-бот уникальный. Мы его отправили коллегам из других регионов. Получаем большое количество позитивных отзывов. Недавно нам писали сестры милосердия из Пскова, благодарили. Назвали нашу разработку чудом", – поделилась гендиректор детского хосписа.
Она рассказала, что в чат-бот вносится диагноз, возраст и предпочтения ребенка. Анализируя данные, бот подбирает индивидуальную игру. Таким образом разработка служит не только развлечением, но и помогает в развитии, качественно меняет коммуникацию в семье.
"Сегодня мы активно трудимся над тем, чтобы чат-бот создавал игры, в которые можно играть всей семьей. Человеческий фактор не заменить, но возможности ИИ можно и необходимо использовать", – отметила спикер.
Новый сервис Крымского детского хосписа создан в рамках проекта "Часы заботы" при поддержке Фонда президентских грантов. В планах также создание при помощи ИИ уникального мультфильма для паллиативных детей, добавила Анна Рыжкова.
Сейчас крымские семьи с тяжелобольными детьми получат
специальные чемоданчики для игровой терапии в рамках нового проекта "Час заботы".
Крымский детский хоспис – первая в Крыму благотворительная организация, которая уже пять лет на регулярной основе оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям: обеспечивает подопечных жизненно важным специализированным питанием, лекарствами, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами. Хоспис обеспечивает социальное сопровождение семей на дому, психологическую и духовную поддержку, предоставляет и оплачивает услуги нянь для детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли жить дома, а не в больнице. При поддержке хосписа три года назад открылось первое в Крыму паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест, ежегодно принимающее более сотни детей. На октябрь 2025 года в Республике Крым проживает 185 детей, нуждающихся в паллиативной помощи.
