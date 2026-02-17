https://crimea.ria.ru/20260217/v-krymu-razrabotali-unikalnyy-chat-bot-dlya-palliativnykh-detey-1153284148.html

В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей

В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей - РИА Новости Крым, 17.02.2026

В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей

В Крыму запустили чат-бот "Играем по-особому" по подбору игр для детей с тяжелыми нарушениями развития. Искусственный интеллект, который помогает родителям и... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T15:10

2026-02-17T15:10

2026-02-17T15:10

новости крыма

крым

паллиативная помощь в крыму

анна рыжкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137004411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_019a952d9a6a1f805174cf6a628f2940.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму запустили чат-бот "Играем по-особому" по подбору игр для детей с тяжелыми нарушениями развития. Искусственный интеллект, который помогает родителям и няням взаимодействовать с детьми, уже пользуется популярностью во многих регионах России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.Она рассказала, что в чат-бот вносится диагноз, возраст и предпочтения ребенка. Анализируя данные, бот подбирает индивидуальную игру. Таким образом разработка служит не только развлечением, но и помогает в развитии, качественно меняет коммуникацию в семье.Новый сервис Крымского детского хосписа создан в рамках проекта "Часы заботы" при поддержке Фонда президентских грантов. В планах также создание при помощи ИИ уникального мультфильма для паллиативных детей, добавила Анна Рыжкова.Сейчас крымские семьи с тяжелобольными детьми получат специальные чемоданчики для игровой терапии в рамках нового проекта "Час заботы".Крымский детский хоспис – первая в Крыму благотворительная организация, которая уже пять лет на регулярной основе оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям: обеспечивает подопечных жизненно важным специализированным питанием, лекарствами, средствами гигиены и медицинскими расходными материалами. Хоспис обеспечивает социальное сопровождение семей на дому, психологическую и духовную поддержку, предоставляет и оплачивает услуги нянь для детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли жить дома, а не в больнице. При поддержке хосписа три года назад открылось первое в Крыму паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест, ежегодно принимающее более сотни детей. На октябрь 2025 года в Республике Крым проживает 185 детей, нуждающихся в паллиативной помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуДетский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиВ Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, паллиативная помощь в крыму, анна рыжкова