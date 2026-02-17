Рейтинг@Mail.ru
В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Крыму при выписке из роддомов родителям будут выдавать подарочные наборы детских принадлежностей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при выписке из роддомов родителям будут выдавать подарочные наборы детских принадлежностей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его совам, в подарочный набор войдут распашонки, пеленки, плед, уходовые средства, первые игрушки, изготовленные крымскими производителями, в частности, евпаторийской фабрикой игрушек и предприятием, специализирующемся на пошиве детской одежды.Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране, уточнил Аксенов.Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений в области формировании семейноориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшекВ России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденнымВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки

В Крыму с 1 марта при выписке из роддома молодым родителям будут вручать подарки – Аксенов

16:33 17.02.2026 (обновлено: 16:34 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при выписке из роддомов родителям будут выдавать подарочные наборы детских принадлежностей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым с 1 марта при выписке новорожденных из родильных домов будут выдаваться подарочные комплекты детских принадлежностей", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его совам, в подарочный набор войдут распашонки, пеленки, плед, уходовые средства, первые игрушки, изготовленные крымскими производителями, в частности, евпаторийской фабрикой игрушек и предприятием, специализирующемся на пошиве детской одежды.
Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране, уточнил Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений в области формировании семейноориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России.
В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
 
